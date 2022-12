Die besten Ski-Openings

Es geht wieder los. Die österreichischen Skiregionen starten in die Wintersaison 2022/23 – und mit ihnen auch Tausende begeisterte Wintersportler. Wir stellen die besten Openings sowie Neuigkeiten der Top-Gebiete vor.

Schladming-Dachstein

Im Skigebiet Schladming-Planai-Hochwurzen startet die Saison heuer am 7. 12.

Top-Skigebiet: Gäste finden auf 10 Skibergen insgesamt mehr als 230 bestens präparierte Pistenkilometer. 81 topmoderne Seilbahnen und Lifte sowie über 100 Skihütten komplettieren das vielfältige Angebot. Herzstück ist die Schladminger 4-Berge-Skischaukel. Doch auch neben der bekannten 4-Berge-Skischaukel gibt es in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein kleine, feine Skiberge, deren Angebote sich besonders an Familien mit Kindern richten. Riesneralm, Planneralm, die Skiregion Ramsau am Dachstein sowie der Galsterberg sind unter Ski-Insidern Geheimtipps.

Brandneu: Mit Beginn der neuen Wintersaison nehmen in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein 2 neue Seilbahnen ihren Betrieb auf: Eine topmoderne 10er-Gondelbahn auf den Galsterberg bei Pruggern und eine Kombibahn aus Sesseln und Gondeln am Rittisberg in Ramsau am Dachstein.

Altenmarkt-Zauchensee

Altenmarkt-Zauchensee gehört mit 82 Pistenkilometern und 33 Seilbahnanlagen zu den abwechslungsreichsten Wintersportorten im Bundesland Salzburg. Der beliebte Wintersportort bietet mit seinen 2 Skigebieten sportlichen Wintergenuss für alle Ansprüche. Familien, Genuss-Fahrer und Einsteiger fühlen sich im Skigebiet von Radstadt-Altenmarkt (Saisonstart am 22. 12.) besonders wohl. 17 Pistenkilometer und 8 Liftanlagen stehen für einen unvergesslichen Winterurlaub zur Verfügung.

Zauchensee mit der Skischaukel Zauchensee-Flachauwinkl begeistert mit seinen 65 Pistenkilometern und 25 Liftanlagen jeden Wintersportler. Vor allem Genuss-Skifahrer finden hier immer wieder blaue Umfahrungen für steile Stücke. Daher eignet sich Zauchensee auch bestens für einen Winterurlaub mit Kindern. Außerdem können mit nur einem Skipass die fünf Skiregionen von Ski amadé mit 760 Pistenkilometern und 270 Seilbahnanlagen – Österreichs größtem Skivergnügen – befahren werden. Urige Hütten laden zum Einkehrschwung ein. Zahlreiche Skischulen und Sportgeschäfte mit Skiverleih runden die Angebotsvielfalt im abwechslungsreichen Ski- und Snowboardurlaub ab.

Zell am See-Kaprun/Schmitten

Am 2. 12. wird heuer die Skisaison auf der Schmitten eingeläutet. Das Beste daran: Wer einen Skitag auf der Schmittenhöhe verbringt, macht dies im Sonnenskigebiet des Salzburger Landes. Schließlich liegen 80 Prozent aller Pisten in bester Sonnenlage.

Insgesamt toben sich Wintersportler auf 77 Pistenkilometern aus. Allesamt so abwechslungsreich, wie Wintersportler es sich wünschen und ideal für Anfänger, Wiedereinsteiger und passionierte Skifahrer. Traumhaft ist auch das Panorama bestehend aus Zeller See, Kitzsteinhorn-Gletscher und mehr als 30 Dreitausendern.

Zillertal Arena

Die Zillertal Arena (Saisonstart am 3. 12.) ist das größte Skigebiet im Zillertal und erstreckt sich von Zell im Zillertal über Gerlos bis nach Wald-Königsleiten und Krimml-Hochkrimml. Auf den 150 Pistenkilometern und 52 Liftanlagen finden Ski- & Snowboardfahrer ein breites Angebot für alle Könnensstufen. Nahezu 100%ige Schneesicherheit und Skifahren bis 2.500 Meter garantieren den perfekten Skiurlaub im Zillertal für die ganze Familie. Die Zillertal Arena ist ein Urlaubsparadies für Groß und Klein.

Neu in dieser Wintersaison ist die 8er-Sesselbahn Kapauns mit verlängerter Streckenführung als Ersatz für die bisherige 2er-Sesselbahn. Dank Haube und Sitzheizung werden die Gäste geschützt und gewärmt auf das kalte Übergangsjoch befördert.

Hochkönig

Hier geht es am 3. 12. so richtig los. Vor der Kulisse des Hochkönigs laden weite Pisten und unzählige Skihütten zum Skifahren und Genießen zwischen den drei Orten Maria Alm, Dienten und Mühlbach ein. Bis zu 120 Pistenkilometer sorgen im Skiurlaub für ein großartiges Pistenvergnügen. Egal ob Wintersportler hier die ersten Schwünge am Übungshang probieren, in verschneiten Tiefschneehängen freeriden oder sich auf der Marlies Schild Trainingsstrecke austoben – das Skigebiet bietet traumhafte Pisten für jede Könnerstufe.