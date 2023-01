Kapstadt, von den Einheimischen auch liebevoll Mothercity genannt, gilt als eine der schönsten Städte der Welt.

Umrahmt von imposanten Bergen, allen voran dem ikonischen Tafelberg, schmiegt sich die Stadt an den Atlantischen Ozean. Hier findet man tolle Strände genauso wie ein schillerndes Nachtleben, malerische Weinberge genauso wie hervorragende Restaurants. Und das bei milden Temperaturen das ganze Jahr hindurch.

Die Top-Sehenswürdigkeiten in Kapstadt

Der Tafelberg:

Das etwa 600 Millionen Jahre alte Wahrzeichen Kapstadts ist eines der “New Seven Wonders of Nature”. Zusammen mit dem Devil`s Peak und Lion`s Head rahmt der imposante Berg das Stadtzentrum ein. Die Ausblicke vom Plateau des Tafelbergs sind atemberaubend. Hinauf geht es per Seilbahn oder man erwandert den Berg auf unterschiedlichen Wegen. Tipp: Es bietet sich eine geführte Wanderung mit einem erfahrenen Guide an.

V&A Waterfront:

Der historische Hafen von Kapstadt ist auch heute noch in Betrieb und besticht mit seiner spektakulären Lage. Hier findet man das Cape Town Aquarium, zahlreiche Geschäfte, Restaurants & Food Courts, Bars und Hotels. Das Hafengebiet ist nach Queen Victoria und ihrem Sohn Alfred benannt und geht bis auf das Jahr 1860 zurück.

Bo-Kaap Viertel:

Der Name dieses bunten Viertels im Stadtzentrum bedeutet so viel wie “Oberes Kap”. Hier wohnen die Kapmalaien in ihren farbenfroh bemalten Häusern. Viele der bunten Fassaden stehen unter Denkmalschutz und reihen sich wie eine Perlenkette entlang von schmalen, verwinkelten Straßen. Nach der Sklavenbefreiung in den 1830er Jahren, siedelten sich hier die ehemaligen Sklaven aus den holländischen Kolonien in Westindien an. Lohnenswert ist auch ein Besuch in einem der zahlreichen kleinen Restaurants um die Kapmaliische Küche kennenzulernen.

Kirstenbosch Botanical Gardens:

Die Lage am Fuße des Tafelbergs und die unglaubliche Pflanzenvielfalt in dem über fünf Quadratkilometer großen Botanischen Garten machen diese Naturoase vor den Toren Kapstadts zu einem der schönsten Gärten weltweit. Etwa 9.000 Pflanzenarten wachsen hier. Ein Baumwipfelpfad schlängelt sich durch die indigene Baumwelt und bietet wunderbare Aussichten.

Robben Island:

Die ehemalige Gefängnisinsel ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und liegt in der Table Bay vor der Küste Kapstadts. Hier verbrachte Nelson Mandela viele Jahre seines Lebens als politischer Gefangener. Besucher können seine Zelle und die Gefängnisanlage im Rahmen einer etwa vierstündigen Tour, die zum Teil von ehemaligen Insassen durchgeführt werden, besichtigen. Die Boote starten vom Nelson Mandela Gateway an der V&A Waterfront.

Die Strände von Clifton, Camps Bay & Blouberg:

Mächtige Granitfelsen trennen die vier Strände von Clifton, einem Vorort von Kapstadt. Die längsten Strandabschnitte sind Clifton 1st and 2nd. Sehen und gesehen werden heißt es in Camps Bay, einige Meter weiter. Hier reihen sich Restaurants und Bars an der mediterranen Strandpromenade aneinander. Das perfekte Postkartenfoto vom Tafelberg lässt sich am Blouberg Strand schießen.

Weinregion:

Die Anfänge von Südafrikas Weinindustrie liegen im Jahr 1685, und zwar im Constantia Valley vor den Toren Kapstadts. Heute reihen sich hier zehn Weinfarmen aneinander, die im Rahmen einer Wein-Tour besichtigt werden können, natürlich mit Verkostung der edlen Tropfen. In die Wein-Anbaugebiete von Stellenbosch und Franschhoek lohnt sich ein Tagesausflug von Kapstadt aus.

Pinguine am Boulders Beach:

Auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung, über den malerischen Chapman`s Peak Drive, ist der Besuch der Pinguin-Kolonie am Boulders Beach bei Simon`s Town ein Muss. Hier leben mehr als 2.000 Vertreter der putzigen Vögel, Besucher können über angelegte Holzstege ganz nah an ihre Brutstätten und Lebensräume heran gelangen. Die Pinguine lassen sich nicht stören durch die Menschen und machen auch vor den Vorgärten der lokalen Hausbesitzer nicht halt. Geheimtipp: Auch im nahegelegenen Betty’s Bay können die putzigen Wasservögel gut beobachtet werden.

Kap der Guten Hoffnung:

An der Südspitze der Kaphalbinsel liegt das Cape of Good Hope Nature Reserve. Cape Point ist eine etwa 250 Meter hohe Felsenklippe mit einem Leuchtturm, den man mit der Bergbahn „Flying Dutchman“ erreichen kann. Ein schmaler Wanderweg auf der Klippe führt an den südwestlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents. Etwa einen Kilometer entfernt liegt das Kap der Guten Hoffnung mit seinem berühmten, viel fotografierten Ortsschild.

Angesagte Trendviertel in Kapstadt

Bree Street: Nur wenige Blocks von der jungen Partyszene in der Long Street entfernt, ist dies wohl die coolste Straße in Kapstadts Zentrum. Hier treffen sich bärtige Hipster zum Kaffeetrinken, Burger essen und um den Tag bei einem Drink in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Woodstock: Dies ist einer der ältesten Stadtteile am Kap und zugleich einer der künstlerischsten Orte in der Mutterstadt. Am Rande des Stadtzentrums, zwischen Devil`s Peak und dem Meer gelegen, findet sich ein spannender Mix aus unterschiedlichen Kulturen und Kreativen. Die Nachbarschaft ist eine Inspiration aus kulinarischem Genuss, Mode, Kunst und Design.



Dies ist einer der ältesten Stadtteile am Kap und zugleich einer der künstlerischsten Orte in der Mutterstadt. Am Rande des Stadtzentrums, zwischen Devil`s Peak und dem Meer gelegen, findet sich ein spannender Mix aus unterschiedlichen Kulturen und Kreativen. Die Nachbarschaft ist eine Inspiration aus kulinarischem Genuss, Mode, Kunst und Design. District Six: Im Schatten des Tafelbergs gelegen, war dies einst ein buntes Viertel aus indischen, schwarzen, muslimischen und weißen Bewohnern, bevor die Nachbarschaft in den 1960er Jahren unter der Apartheid brutal niedergestampft wurde, um die Rassentrennung durchzusetzen. 60.000 Menschen verloren dabei ihr Zuhause. Das District Six Museum in der Buitenkant Street erzählt von dieser turbulenten Vergangenheit.

Die besten Märkte in Kapstadt

Nachbarschafts-Märkte mit lokal und nachhaltig erzeugten Produkten liegen voll im Trend. Hier einige der reizvollsten Märkte in Kapstadt und Umgebung:

Neighbourgoods Market: Den beliebten Neighbourgoods Market in der Old Biscuit Mill in Woodstock gibt es seit 2006 und er ist zu einer festen Größe in dem angesagten Stadtteil geworden. Der preisgekrönte Markt lockt jeden Samstag über 100 Händler an.



Den beliebten Neighbourgoods Market in der Old Biscuit Mill in Woodstock gibt es seit 2006 und er ist zu einer festen Größe in dem angesagten Stadtteil geworden. Der preisgekrönte Markt lockt jeden Samstag über 100 Händler an. Woodstock Market: Ebenfalls in Woodstock versteht sich der Woodstock Market als Familien- und Community Markt. Er findet an ausgewählten Sonntagen (im Winter alle zwei Wochen) im Trafalgar Park in Woodstock statt.



Ebenfalls in Woodstock versteht sich der Woodstock Market als Familien- und Community Markt. Er findet an ausgewählten Sonntagen (im Winter alle zwei Wochen) im Trafalgar Park in Woodstock statt. Oranjezicht City Farmer Market: Am Hang des Tafelbergs, im Stadtteil Oranjezicht, bietet dieser idyllische Markt samstags morgens auf der Leeuwenhof Farm alles, was einen wahren Bauernmarkt ausmacht.



Am Hang des Tafelbergs, im Stadtteil Oranjezicht, bietet dieser idyllische Markt samstags morgens auf der Leeuwenhof Farm alles, was einen wahren Bauernmarkt ausmacht. Harbour Bay Market: Der Markt im malerischen Küstenort Hout Bay ist legendär und eine Institution am Wochenende. Mit ihrer Lage unmittelbar am Meer und Blick auf den Chapman`s Peak wird eine verlassene Fabrik jedes Wochenende zum Treffpunkt der Region mit mehr als 100 Händlern. Das bunte Markttreiben startet freitags abends mit Live-Musik und kulinarischen Genüssen und geht bis Sonntagnachmittag.



Der Markt im malerischen Küstenort Hout Bay ist legendär und eine Institution am Wochenende. Mit ihrer Lage unmittelbar am Meer und Blick auf den Chapman`s Peak wird eine verlassene Fabrik jedes Wochenende zum Treffpunkt der Region mit mehr als 100 Händlern. Das bunte Markttreiben startet freitags abends mit Live-Musik und kulinarischen Genüssen und geht bis Sonntagnachmittag. Slow Market: Samstagsmorgens zieht es viele Kapstädter raus aus der Stadt nach Stellenbosch auf das Oude Libertas Weingut. Hier bieten heimische Feinkost-Anbieter und Künstler*innen ihre Spezialitäten an. Gepaart mit einem leckeren Tropfen Wein lässt sich in dem malerischen Ambiente das Wochenende stilvoll einläuten.

