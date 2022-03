Nachhaltige Kreuzfahrten

Die Costa Toscana ist das neueste Schiff unter italienischer Flagge in der Flotte von Costa Kreuzfahrten. Sie wird mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben, der fortschrittlichsten Technologie, die derzeit im maritimen Sektor zur Reduzierung von Emissionen zur Verfügung steht.

Derzeit verfügt die Muttergesellschaft von Costa Kreuzfahrten (Italien) über vier Schiffe, die mit dieser Technologie betrieben werden: AIDAnova, Costa Smeralda, Costa Toscana und AIDACosma.

Im März trat die Costa Toscana von Savona aus ihre Jungfernfahrt an.

„Die Costa Toscana ist ein innovatives Schiff mit dem das Konzept des neuen Reisens mit Costa, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben, einschließlich der Erkundung von Reisezielen voll und ganz verkörpert wird.", so Mario Zanetti, Präsident von Costa Crociere. „Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach unseren Kreuzfahrten. Ich bin davon überzeugt, dass die Kreuzfahrten bald wieder normal verlaufen werden.“

© Costa Kreuzfahrten ×

Ein Meilenstein auf dem Weg zurück aufs Meer

Die Costa Toscana markiert den Neustart der Flotte von Costa Kreuzfahrten nach der pandemie-bedingten Pause. Nach der Costa Toscana werden 7 weitere Schiffe wieder in Betrieb genommen, bis in diesem Sommer die gesamte Flotte von 12 Schiffen wieder einsatzbereit sein wird. Vom Frühjahr 2022 bis zum Winter 2022/23 stehen insgesamt mehr als 1.800 Kreuzfahrten mit Reisedauern von 3 bis 127 Tagen auf dem Costa- Programm. Die Schiffe werden 179 Destinationen auf der ganzen Welt ansteuern und dabei mit rund 1.800 verschiedenen Touren ein völlig neu gestaltetes Ausflugsangebot anbieten. Die Costa Schiffe beherbergen 112 Restaurants und Essensbereiche in der gesamten Flotte - dabei werden die Küchenchefs Gerichte zaubern, die die Geschmäcker der in den Routen enthaltenen Reiseziele interpretieren.

© Costa Kreuzfahrten ×

Nachhaltiges Reisen mit Costa

Die Costa Toscana ist eine echte „Smart City“ für Reisende. Dank der Verwendung von LNG ist es möglich, den Ausstoß von Schwefeloxiden und Feinstaub fast vollständig zu eliminieren und gleichzeitig die Stickoxid- und CO2-Emissionen deutlich zu senken. Der gesamte Tagesbedarf an Wasser wird durch die Umwandlung von Meerwasser mit Hilfe von Entsalzungsanlagen gedeckt, der Energieverbrauch wird durch das intelligente Energieeffizienzsystem auf ein Minimum reduziert und Müll wird zu 100% getrennt. Für jedes Abendessen, das im Archipelago serviert wird, spendet Costa außerdem einen Teil des Erlöses zur Unterstützung der Umwelt- und Sozialprojekte der Stiftung.

© Costa Kreuzfahrten ×

All „Made in Italy“: Eine Hommage an die Toscana

Die Inneneinrichtung der Costa Toscana ist das Ergebnis eines außergewöhnlichen Projekts, das von Adam D. Tihany kuratiert wurde, um die Farben und Atmosphären der Toscana an einem einzigen Ort zum Leben zu erwecken. Die Möbel, die Beleuchtung, die Stoffe und die Accessoires sind alle „Made in Italy", hergestellt von 15 Partnern, die für die italienische Exzellenz stehen.

Nach ihrem Debüt wird das neue Flaggschiff bis Ende November im westlichen Mittelmeer positioniert bleiben. Während der Sommersaison wird sie Savona, Civitavecchia/Rom, Neapel, Ibiza, Valencia und Marseille anlaufen, während in der Herbstsaison Palma de Mallorca den Platz von Ibiza einnehmen wird.

© Costa Kreuzfahrten ×

Alle Informationen zu Kreuzfahrten von Costa finden Sie hier.