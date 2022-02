Der ReiseLust24 Italien-Tipp

Aussteigen auf Zeit, ein Urlaub abseits des Ferien-Mainstreams, und das ganz bequem mit eigener Auto-Anreise. Willkommen auf der Isola Albarella in Italien!

Die elegante Privatinsel Albarella liegt im UNESCO-Biosphärenreservat Po-Delta, gut 80 Kilometer südlich der Lagunenstadt Venedig. Zwei 4-Sterne-Hotels, das Hotel Capo Nord und das Golfhotel, flankieren zahlreiche Ferienhäuser, teilweise mit Swimmingpool, die bis zu acht Personen Platz bieten.

© Mirco Toffolo ×

Eine Privatinsel in Italien

Auf die Insel, die nur über eine 10 Kilometer lange Dammstraße mit dem Auto erreichbar ist, kommen ausschließlich Hausbesitzer und Urlaubsgäste, die eine Unterkunft gebucht haben. Großartiges Remmidemmi sucht man auf der grünen Natur- und Sportinsel vergeblich. Wer will, kann sich dem Animationsprogramm anschließen oder seinen Nachwuchs in die Jugenddisco verabschieden.

Die eigene Inselpolizei überwacht die Einhaltung von durchwegs Tempo 30 wie auch das unnötige Fahren mit dem Auto. Beliebteste Verkehrsmittel sind Fahrräder und elektrischen Golfcarts, die in ausreichender Zahl zu mieten sind. Aber auch das fleißige Inselbähnchen chauffiert die staunenden Gäste gratis über die Insel. Und staunen tut jeder, der die Insel betritt: Über 2 Millionen Bäume, Strände, die ihrem Namen noch alle Ehre machen, Damwild, Fasane, Flamingos, Fjorde, Abenteuerspielplatz für Kinder und, und, und… Für Sportbegeisterte stehen zahlreiche Tennisplätze, ein 18-Loch-Golfplatz, Reitanlage, Fitness-Parcours, Bogenschießen sowie alle Wassersportmöglichkeiten parat.

© Mirco Toffolo ×

Urlaub in der eigenen Villa

Auf das leibliche Wohl auf dieser abgeschiedenen Insel muss auch kein Urlaubsgast verzichten. Zahlreiche Pizzerien und Fischlokale lassen Gaumenfreuden zu zivilen Preisen aufkommen. Apropos Preise. Privatinsel klingt schon mal per se nach einfach nur teuer - nach Urlaubsrefugium allen Clooneys und Ronaldos dieser Erde vorbehalten. Aber die Isola Albarella wäre nicht die Isola Albarella, wenn nicht jeder Alltags-Aussteiger hier seinen wohlverdienten und sicheren Ferienaufenthalt buchen könnte. Ein Ferienhaus der Kategorie „Diamante“ für bis zu vier Personen kann man sich in der Vor- oder Nachsaison schon ab 792 Euro fischen. Wohlgemerkt, das ganze Haus und nicht pro Person! Und Fahrräder, Strandliegen samt Sonnenschirm sind bei dem Preis auch noch inklusive.

© Frank Heinzl ×

Die Isola Albarella ist knapp 500km von Salzburg und 590 km von Wien entfernt. Diverse Unterkunftsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Zwei 4-Sterne-Hotels (Capo Nord Hotel und Golfhotel), Appartements, Reihenhäuser am Fjord, Ferienhäuser teils mit Pool sowie luxuriöse Villen - teils ganz neu gebaut oder komplett renoviert.

© Frank Heinzl ×

