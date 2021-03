Die wahrscheinlich sympathischste Gastgeberfamilie im ganzen Land.

Ein Lifestyle-Hotel? Ein romantischer Wellness-Tempel? Ein luxuriöses 4* Superior Resort? Ja - das alles ist der Nesslerhof. Aber in erster Linie ist es jener Ort, an dem die Gästeflüsterer zuhause sind: Tina und Hermann Neudegger, gemeinsam mit ihren drei Töchtern Sarah, Marie und Lisa. Die wahrscheinlich sympathischste Gastgeberfamilie des Landes kann den Neustart im Großarltal kaum noch erwarten.

„Wir horchen hin, wenn Du nichts sagst und lesen deine Augen, wenn Du träumst“. Eine ganz schön starke Ansage von den beiden, möchte man meinen. Aber tatsächlich schaffen es die Neudeggers mit ihrer Leidenschaft und ihrem Gespür für den Gast, im Nesslerhof für ein unvergleichliches Urlaubsgefühl zu sorgen. Hier ist alles eine Spur großzügiger und entspannter als in anderen Hotels.

Wellnesshotel mit großer Badelandschaft

Das gilt vor allem für die wunderbare Spa-Welt im Nesslerhof, die ihresgleichen sucht. Hier hat jeder Gast seinen persönlichen Rückzugsort: ob auf den großen Wasserbetten, den Doppelschwingliegen mit kuscheligen Decken, den diskreten Nischen-Betten mit Vorhang oder einem der vielen anderen heimeligen Plätzchen in den lichtdurchfluteten Räumen. Hat man erstmal seine persönliche Lieblingsecke gefunden, muss man sich nur mehr entscheiden, wo das eigene Spa-Erlebnis beginnen soll. Da hätten wir einerseits die 800m² große Wasserwelt mit dem riesigen Naturschwimmteich im Garten, dem Infinity-Outdoorpool und dem Solepool mit seinen Sprudelliegen, sowie dem größten Tauchbecken im Großarltal. Andererseits wartet da auch noch ein heißer Saunaparcours: Alpine Außensauna oder Panoramasauna, Eventsauna oder Zirbensauna, Altholzsauna, Soledampfbad oder Kräuterdampfbad – Hauptsache schwitzen und entspannen! Und stets sind in den weitläufigen Spa-Zonen die Berge zum Anfassen nahe.

Genussmomente für Feinschmecker

Generell hat man fast aus jedem Winkel im Nesslerhof einen Blick auf das prachtvolle Bergpanorama. Das gilt auch für die 62 Zimmer und Suiten, die beispielsweise ausgestattet sind mit Lümmelecke samt Sternenhimmel oder weitläufigem Balkon samt Hängeliege. Fehlt fürs perfekte Urlaubsglück nur noch das kulinarische Erlebnis, und auch da sind die Gästeflüsterer im Nesslerhof kompromisslos: „Wir haben unsere Restaurant-Bereiche unterschiedlich ausgerichtet. Genauso bunt wie das Leben. Mondäne Geradlinigkeit, mit Raffinesse und Understatement, verbindet sich mit schlichten alpinen Elementen und grandiosen Ausblicken in die Natur des Großarltals“, fassen die Neudeggers ihr Kulinarik-Konzept zusammen.



