Die Kaprun Hochgebirgsstauseen

Ausgehend vom Parkhaus Kesselfall in Kaprun gelangt man mit Transferbussen zum Stausee Mooserboden auf 2.040 m. Wie zwei Fjorde liegen die beiden türkisblauen Stauseen Wasserfallboden und Mooserboden, eingebettet zwischen den Dreitausender-Gipfeln der Alpen, an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern. Wer möchte, kann sich von einem kostenlosen Multimedia Guide schon während der Auffahrt und anschließend beim Erkunden der Stauseen begleiten lassen. Dieser berichtet in Hörbuchqualität von geschichtlichen Hintergründen, dem Zusammenspiel von Natur und Technik und vom Mythos Kaprun.