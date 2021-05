Die kroatische Gastronomie

„Humor und Gastfreundschaft, gemischt mit großartigem Essen und Weinreben, machen Kroatien zu meinem Lieblingsreiseziel.“

Kroatien gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas. Und das nicht zuletzt wegen der unvergleichlichen Gastronomie.

Kroatische Kulinarik

Das leckere lokale Essen ist ein häufiger Grund, warum Urlauber nach Kroatien zurückkehren. Die authentische Gastfreundschaft der Kroaten und die Vielfalt gepaart mit Tradition, die sich auf den Speisekarten finden lässt, machen jeden Restaurantbesuch besonders. Kroatien bietet eine breite Auswahl an kulinarischen Highlights, jede Region des Landes verzaubert mit eigenen Aromen und sorgt für Vielfalt in der kroatischen Küche.



Regionspezifische Köstlichkeiten

An der Adriaküste werden dalmatinische Oliven und preisgekröntes Olivenöl mit einzigartigem Geschmack angeboten. Auch den Boutique- Weinen sollten Sie ausreichend Aufmerksamkeit schenken, die frische mediterrane Küche mit einem Glas Wein wird sie verzaubern.

Traditionelle und touristische Attraktionen lassen sich mit der kroatischen Küche wunderbar kombinieren. Viele der internationalen Gäste probieren nach dem traditionellen Neretva- Bootmarathon den lokalen „Brujet“. Ein Fischeintopf mit den köstlichen Aromen von Fröschen und Aalen. Anschließend bietet sich ein Ausflug zum Mandarinenpflücken an. Ein Must- Do im Urlaub in Kroatien!



Berühmte Weinkeller in Slawonien

Die slawonische Region ist geprägt von Kultur. Das Kochen auf offenem Feuer und unter freiem Himmel ist auch heute noch beliebt, am liebsten für viele Leute. Denn die Slawonier sind gastfreundliche und herzliche Menschen, die gerne im Überfluss kochen.

In der Region Ilok und Slawonien sollten Sie definitiv einen der berühmten Weinkeller besuchen. Die Ilok- Weine werden Sie danach ganz sicher zu Ihren Lieblingsgetränken zählen. Auch die istrischen Trüffel und Wurstspezialitäten gehören zu Kroatiens kulinarischen Highlights.

Die Weinstraßen in Kroatien sind das ganze Jahr über, ganz besonders jedoch zu Weinlese im Herbst, belebt und reich besucht. Genießen Sie den Wein und feiern Sie traditionelle Feste mit den Einwohnern Kroatiens!



Scampi in Kvarner

Mögen Sie Meeresfrüchte, sollten Sie die Region der Kvarner Bucht in Ihrer Reiseplanung bedenken. Nirgendwo sonst werden Sie so große und köstliche Scampi finden! In Kvarner gibt es viele bekannte und angesehene Sternerestaurants, in denen Sie sich von den besten Köchen Kroatiens bekochen lassen können.

Kroatiens Gastronomie ist unvergleichlich und hat viel zu bieten. Noch mehr über lokale Köstlichkeiten erfahren Sie hier!