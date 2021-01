Überraschend vielfältig

Israel ist nicht besonders groß, hat aber mit 66 Nationalparks und einer atemberaubenden Flora und Fauna mehr als nur geschichtsträchtige Kulturstätte zu bieten.

Klein aber Oho!

Austoben können sich Kinder und Teenager in der vielfältigen Natur des Landes. Israel fasziniert durch eine kontrastreiche Landschaft auf kleinem Raum: Mit einer Fläche von nur rund 22.000 Quadratkilometern ist das Land im Nahen Osten nur eine Spur größer als Niederösterreich. Auf so kleiner Fläche findet man jedoch eine abwechslungsreiche Vegetation – in insgesamt 66 Nationalparks

Üppig grüne, hügelige Landschaften, Schluchten mit Wasserfällen und bunte Korallenriffe. Sie wechseln sich ab mit wüstenartigen, kargen Landschaften und bizarren Felsformationen. Die Naturschutzgebiete sind Lebensraum für über 3.000 unterschiedliche Pflanzen, rund 350 Vogel-, 100 Säugetier- und 100 Reptilienarten. Die Wüstenlandschaft des Timna Nationalparks mit meterhohen grotesk anmutenden Sandsteinformationen reizt dabei ebenso wie der geschichtsträchtige, von beeindruckenden Kalksteinhöhlen geprägte Bet Guvrin National Park im Süden des Landes. Einen Kontrast dazu bietet das sattgrüne, fruchtbare Naturreservat Majrase im Norden des Landes, das zu einer erfrischenden Wasserwanderung im Schatten der Bäume einlädt.

© Israeli Ministry of Tourism

Die Israel Nature and Parks Authority hat es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, diese einzigartige Natur einschließlich ihrer Lebensräume, Ökosysteme sowie die Pflanzen- und Tiervielfalt in Naturschutzgebieten, Nationalparks und Freiflächen zu schützen. Gleichzeitig organisiert sie für Besucher Aktivitäten und Angebote mit Rücksicht auf die einheimische Flora und Fauna: wie ein Treffen mit einem Ranger, der Besucher zu versteckten Natur-Highlights in den Nationalparks führt und außergewöhnliche Tierarten vorstellt. Mit dem Israel Pass gibt es freien Eintritt zu den Nationalparks . Lohnenswert sind auch die inspirierenden, individuellen Touren, von anspruchsvollen Bike-Trails, Wüsten-Night-Shows und organisierten Trekking-Touren bis hin zu Camping in der Wüste, die ein unvergessliches Erlebnis in Israels Nationalparks möglich machen.

© Israeli Ministry of Tourism

Allgemeine Informationen über das Reiseland Israel finden sich hier!





Tel Aviv: Ideal für Fahrrad-Liebhaber

Tel Aviv-Jaffa hat es sich zur Aufgabe gemacht fahrradfreundlicher zu werden. Ziel ist es, das Radwegenetz in nur vier Jahren zu verdoppeln: Von bisher 140 Kilometer Wegenetz sollen den Fahrradfahren 300 Kilometer zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden in der Stadt 11 neue Fußgängerzonen errichtet.

© Tel Aviv-Yafo Municipality

Des Weiteren stellt die Stadtplanung weitere Infrastrukturänderungen in Aussicht. So sollen Fahrradrampen an öffentlichen Treppen errichtet werden, es werden Plätze zum sicheren Abstellen gebaut und die Verkehrsregeln und Beschilderungen sollen angepasst werden, sodass ein sicherer Verkehr zwischen allen Verkehrsteilnehmern gewährleistet ist.

Der Trend zur nachhaltigen Personenmobilität zeigt sich weltweit und bringt einige Vorteile mit sich:

Belebtere Stadtviertel

Verringerung von Verkehrsstaus und Verkehrsemissionen

Verbesserter Zugang zu schnellen, kostengünstigen und nachhaltigeren Verkehrsmitteln

Weitere Eindrücke aus Israel

Diashow: Eindrücke aus Israel 1/5 © Tel Aviv-Yafo Municipality

2/5 © Israeli Ministry of Tourism

3/5 © Israeli Ministry of Tourism

4/5 © Israeli Ministry of Tourism

5/5 © Israeli Ministry of Tourism