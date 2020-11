Für 2021 sollte Südafrika auf jeder Fernreise-Wunschliste ganz weit oben stehen. Das Land am Kap hat jetzt noch mehr zu bieten. Ob Charity-Rundreise, eine Safari zu Fuß oder exklusive Honeymoon-Packages: Südafrika erwartet seine Gäste mit vielen neuen Highlights.

Elefanten, Giraffen, Antilopen und noch viele Tiere mehr. Sie alle in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten – das gehört seit jeher zu den schönsten Erlebnissen einer Südafrika-Reise. Neu und einzigartig am Kap sind allerdings die Walking Safaris. Statt für ein paar Stunden mit dem Jeep geht es hier drei Tage lang zu Fuß in den Busch. Etwa 20 Kilometer ist der „Pioneer Trail“ im Gondwana Game Reserve, den man in kleinen Gruppe und begleitet von erfahrenen Guides zurücklegt. Auf abgelegenen Wanderwegen in dem rund 11.000 Hektar großen Reservat geht es zu drei verschiedenen Zeltlagern, in denen exklusiv übernachtet wird. Während der Fuß-Safari lernt man das einzigartige Ökosystem kennen und hat gute Chance, einem der Big 5 und zahlreichen Antilopenarten zu begegnen. Der Pioneer Trail ist eine intensive Naturerfahrung, bei der man nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Wunder der afrikanischen Wildnis entdeckt. Die individuellen 2er-Clamping-Zelte sind exquisit und individuell gestaltet, alle verfügen über ein eigenes Bad. Abends bereiten die Köche dann am Lagerfeuer das köstliche Dinner zu, das im Speisezelt oder unter freiem Himmel serviert wird.

© www.theroyalportfolio.com

Traumurlaub 2021 mit einem guten Zweck - auch das hat Südafrika zu bieten. Auf einer neuen Charity-Rundreise können Gäste zahlreiche Hilfsprojekte aktiv erleben und unterstützen. Besucht werden dabei die vier südafrikanischen Traumdestinationen Kapstadt, Franschhoek, Hermanus und der Kruger National Park. Dort befinden sich einerseits die exklusiven Unterkünfte von „The Royal Portfolio“, andererseits auch die Hilfs- und Naturschutzprojekte der privaten Royal Portfolio Stiftung. Es werden beispielsweise Kindergärten und Grundschulen unterstützt, Bäume gepflanzt oder Schutzprogramme für gefährdete Tiere gefördert. Übernachtet wird auf der 10-tägigen Rundreise im stylischen „The Silo Hotel“ direkt an der Waterfront in Kapstadt, im kolonialen „La Residence“ im schicken Weinort Franschhoek, im „Birkenhead House“ auf einer spektakulären Klippe im Küstenstädtchen Hermanus, sowie in der Safari-Lodge „Royal Malewane“ beim Kruger National Park.

Neue Highlights hat Südafrika schließlich auch noch für alle Honeymooners zu bieten. So gibt es beispielsweise im legendären „Manor House“ neue Packages mit Limousinen-Service und romantischen Picknicks, speziell für Hochzeitsreisende. Das Hotel mit seinen 18 Suiten ist eingebettet in üppige Gärten mit einem Teich und einem Pool, das denkmalgeschützte Herrenhaus aus dem Jahr 1859 ist heuer umfassend renoviert worden.

© www.theroyalportfolio.com

Ein Paradies ist und bleibt Südafrika für alle Outdoor-Aktivitäten, dafür sorgt schon alleine das milde Klima das ganze Jahr über. Mehr als 3.000 Kilometer Küste und eine magische Bergwelt hat das Land zu bieten. Von Wandern und Surfen, über Mountainbiking und River Rafting, bis zu Bungee Jumping und Sandboarding wird in Südafrika alles geboten. Abschließend noch ein Geheimtipp für die Monate November bis März: Beim Schildkröten-Trekking an der Küste des iSimangaliso Wetland Park kann man unzählige Meeresschildkröten beobachten, wenn sie aus dem Meer an die Strände ziehen, um ihre Eier zu legen.



Infobox

Anreise

© www.theroyalportfolio.com

Qatar Airways . Die preisgekrönte Airline fliegt derzeit vier Mal pro Woche von Wien nach Doha, am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Von dort geht’s dann per Direktflug nach Südafrika, als Zielflughafen bietet sich Johannesburg an. Abflug in Wien ist um 16.05 Uhr, Ankunft gemütlich am nächsten Vormittag um 10.05 Uhr. Retour nach Österreich geht’s entweder auch wieder von Johannesburg, oder alternativ auch jeden Sonntag ab Kapstadt. Dieser Winterflugplan ist vorbehaltlich gültig bis 27. März 2021. Das Reisedatum kann man übrigens bei Die preisgekrönte Airline fliegt derzeit vier Mal pro Woche von Wien nach Doha, am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Von dort geht’s dann per Direktflug nach Südafrika, als Zielflughafen bietet sich Johannesburg an. Abflug in Wien ist um 16.05 Uhr, Ankunft gemütlich am nächsten Vormittag um 10.05 Uhr. Retour nach Österreich geht’s entweder auch wieder von Johannesburg, oder alternativ auch jeden Sonntag ab Kapstadt. Dieser Winterflugplan ist vorbehaltlich gültig bis 27. März 2021. Das Reisedatum kann man übrigens bei Qatar Airways kostenlos ändern so oft man möchte (für Reisen bis 31. Dezember 2021).



Erleben

Pioneer Trail im Gondwana Game Reserve . Die dreitägige Wandersafari ist ein ganz spezielles Busch-Abenteuer. Sie startet zwei Mal pro Woche, immer montags und donnerstags, mit maximal 8 Teilnehmern und ausgebildeten Guides. Gondwana ist der erste Anbieter für diese Walking Safaris am Kap, das Reservat liegt direkt an der berühmten Garden Route, etwa 4 Autostunden von Kapstadt entfernt. Übernachtet wird in drei unterschiedlichen Camps, die jeden erdenklichen Komfort bieten. Geöffnet ist der Pioneer Trail während der südafrikanischen Sommersaison, von ca. Mitte November bis Ende April. Drei-Nächte Paketpreis: ca. €750 pro Person im Doppelzelt, inklusive tägliche Aktivitäten, alle Mahlzeiten und ausgewählte lokale Getränke.

© www.theroyalportfolio.com

Royal Portfolio Foundation Itinerary . Auf dieser 10-tägigen Charity-Reise können Gäste diverse Hilfsprojekte in Südafrika erleben und unterstützen. Man übernachtet in den vier Luxushotels von „The Royal Portfolio“ an den schönsten Plätzen des Landes. Eine Luxusreise mit Sinn, mehr hier

© www.theroyalportfolio.com

Luxus-Arrangement für Hochzeitsreisende . Das neue “Value-Added Manor House-Arrangement” eignet sich ideal für Hochzeitreisende und Paare, die sich verwöhnen lassen wollen. Preis ab ca. €945 pro Person für 3 Nächte.

© www.theroyalportfolio.com

Tafelberg . Er ist das Wahrzeichen von Kapstadt. Statt an der Gondel Schlange zu stehen kann man eine fantastische Wanderung auf das Hochplateau machen. Die „Indian Venster Route“ ist besonders schön und spektakulär, hier empfiehlt sich aber ein Guide: zum Beispiel von den Mother City Hikers. Buchbar über www.getyourguide.at



Schlafen

The Silo . Derzeit das angesagteste Hotel in Kapstadt, direkt an der Waterfront. In den Suiten sorgen die nach außen gewölbten Glasfronten für ein einzigartiges Raumgefühl. Hotelgästen steht die Dachterrasse samt Pool und Bar den ganzen Tag über offen, externe Gäste müssen fürs Rooftop reservieren.

© www.theroyalportfolio.com

La Residence . In den Weingärten des schicken Örtchens Franschhoek liegt dieses Juwel. Entweder man genießt einfach das herrliche Anwesen, die Kulinarik und die hoteleigenen Weine. Oder man erkundet die Region mit dem Rad, auf dem Rücken eines Pferdes oder sogar im Helikopter.

Birkenhead House . Nur elf Suiten stehen in dem exklusiven Hotel in Hermanus zur Verfügung, besonders schön sind die beiden im ersten Stock mit Meerblick und eigenem kleinen Balkon. Kulinarisch wird man hier rund um die Uhr verwöhnt. Eines der Highlights sind die Tapas zum Lunch, die man unbedingt auf der Sonnenterrasse genießen sollte.

© www.theroyalportfolio.com

Royal Malewane . Eine der besten Luxus-Lodges in ganz Afrika, vor den Toren des Kruger Nationalparks. Hier geht man mit top-ausgebildeten Guides und Trackern auf Safari. Elefanten lassen sich sogar direkt von der Restaurant-Terrasse und der offenen Lobby aus beobachten, wenn sie zum Wasserloch vor der Lodge kommen. Jede Gästevilla verfügt über einen eigenen Pool.

Gondwana Game Reserve . In diesem Game Reserve an der Garden Route bei Mossel Bay erlebt man Natur und Tiere hautnah. Bei den täglichen Ausfahrten mit den Jeeps lassen sich Elefanten, Löwen, Giraffen und vieles mehr beobachten. Nächtigen kann man im Safari-Zimmer in der Lodge und in private Villen. Alle Zimmer und der große Pool bieten einen herrlichen Panoramablick.

Kurz-Check



Einreise.

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/suedafrika/ Südafrika hat am 1. Oktober 2020 seine Grenzen grundsätzlich wieder für internationale Urlauber geöffnet. Wie die aktuellen Beschränkungen von und nach Österreich aussehen, findet man hier: https://www.southafrica.net/de/de/travel

@Website.

Offizielle Infos über das vielfältige Land Südafrika findet man auf der Homepage des Tourismusverbandes

Tipp to go. Jetlag ist auf einer Reise nach Südafrika zum Glück kein Thema, während der Winterzeit beträgt die Zeitumstellung nur eine Stunde (nach vorne).