Familien-Sommer 2022

Eine Auszeit vom Alltag - mit glitzerndem Wasser, frischer Luft und den kleinen Abenteuern des Lebens. Bei den Ausflugszielen von VERBUND erlebst Du entspannt die schönsten Bergregionen Österreichs.

An drei Stauseen in Salzburg, Kärnten und Tirol warten Natur, Action und Information auf dich. Führungen und Ausstellungen vermitteln einen Blick hinter die Kulissen der Stromerzeugung. Für Outdoorfans gibt es abwechslungsreiche Wanderungen, Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden und viele Actionangebote zu erkunden.

Kaprun – Mythos im Herzen der Tauern

Bereits die Fahrt hinauf zu den Hochgebirgsstauseen in Kaprun ist ein Abenteuer! Mit Transferbussen gelangt man zur Talstation von Europas größtem offenen Schrägaufzug. Lautlos gleitet die Plattform auf Schienen nach oben und bringt dich in wenigen Minuten über die „Lärchwand“. Der kostenlose Multimedia-Guide liefert unterwegs spannende Informationen zur Umgebung und dem Kraftwerk.

© VERBUND ×

Tief einatmen und genießen

Blick von der Höhenburg auf die 107 Meter hohe Moosersperre (r.), die 112 Meter hohe Drossensperre (l.) und im Talende den Karlinger Gletscher.

Das Ziel der Fahrt ist der Stausee Mooserboden auf 2.040 Metern Seehöhe, eingebettet zwischen den Dreitausendern der Hohen Tauern. Die leichte Wanderung zum Aussichtspunkt auf der Höhenburg bietet den schönsten 360° Panoramablick. Smaragdgrün schimmert das Wasser, schneebedeckte Gletscher und Gipfel scheinen zum Greifen nahe.



© VERBUND ×

© VERBUND ×

Abenteuer für Klein und Groß

An den Stationen von STROMI’s interaktivem Kinderlehrpfad entdecken Familien mit ihren Kleinen die Zusammenhänge von Natur und Wasserkraft. Stromi, das schlaue Fuchsmaskottchen, ist immer mit dabei. Zur Rast kann man sich auf der Terrasse des Bergrestaurant oder am Kiosk stärken. Das ist wichtig, denn die größte Herausforderung steht erst bevor: MOBO107, der Klettersteig direkt auf der Staumauer! Aber keine Sorge – für Anfänger werden auch geführte Touren mit einem Bergführer angeboten.

Malta Hochalmstraße – Panoramafahrt in luftige Höhen

Die vierzehn Kilometer lange Hochalmstraße führt entlang zahlreicher Wasserfälle und ist ein landschaftliches Highlight unter den Panoramastraßen. Motorradfahrer schätzen die abwechslungsreiche Strecke und gleiten mühelos durch die Kurven und Tunnels. Familien mit Kindern können die Fahrt mit einer kurzen Wanderung zum Melnik Wasserfall unterbrechen.

© VERBUND ×

Blick auf die 200 Meter hohe Kölnbreinsperre im Maltatal, Kärnten

Eindrucksvolle Aussichten

Am Kölnbrein Stausee angekommen sorgt der „Airwalk“ für einen ersten Nervenkitzel. Die Aussichtsplattform mit Glasboden bietet einen atemberaubenden Blick von der zweihundert Meter hohen Kölnbrein Sperre. Österreichs höchste Staumauer lässt grüßen! Eine weitere Besonderheit ist das Berghotel Malta mit seinen 31 modernen Zimmern. Der Rundbau mit Schieferfassade ist ein optischer Hingucker und das Restaurant besticht mit Kärntner Spezialitäten.



© VERBUND ×

Wandern und Klettern im Nationalpark

Das Maltatal liegt auf der Kärntner Seite des Nationalpark Hohe Tauern und ist bekannt für seine Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden. Wer hoch hinaus möchte, für den ist „Damm High“ genau das Richtige. Mit insgesamt zweihundert Metern Seillänge verfügt der Klettersteig über mehrere Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Schlegeis Alpenstraße – Naturjuwel im Zillertal

Südlich von Mayrhofen beginnt die dreizehn Kilometer lange Schlegeis Alpenstraße. Kurvig und frech führt sie nach oben und bietet dabei erste schöne Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Am Stausee Schlegeis hat die Natur klar den Vorrang.

© VERBUND ×

Blick auf die 131 Meter hohe und 725 Meter lange Schleigeis Staumauer und den Stausee Schlegeis im Zillertal

Die Seele baumeln lassen

Mit abwechslungsreichen Wanderrouten zu den umliegenden Schutzhütten ist das Gebiet auf 1.800 Metern Seehöhe eine Spielwiese für Outdoorfans und Familien. Die Route zum Pfitscherjoch führt bis an die Grenze nach Südtirol! Wer es lieber gemütlich mag, findet bereits beim Spaziergang entlang des Uferweges schöne Plätze und Hütten, die zum Genießen einladen.

Action und Adrenalin

Mit SCHLEGEIS131 bekommen Abenteuerlustige eine Auswahl von Attraktionen an der Schlegeis Staumauern geboten. Mit dem sechshundert Meter langen Flying Fox schwebt man durch die Lüfte und der dreißig Meter freie Fall macht den „Giant Swing“ zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis. Lass Dich überraschen!



© VERBUND ×

© VERBUND ×

reiselust - Lesen Sie mehr Die besten Stellplätze in Europa Eine neue App ermöglich die direkte Buchung von über 1.000 individuellen und privaten Stellplätzen für Campervans in ganz Europa.

Ein Blick hinter die Kulissen

Wenn Du dich für die Stromerzeugung aus nachhaltiger Wasserkraft interessierst, nimm unbedingt an einer der täglich angebotenen Staumauerführungen teil. Mit einem Guide gelangst Du in das Innere ausgesuchter Talsperren und erfährst Wissenswertes zu diesen einzigartigen Bauwerken. Die Führungen werden an allen drei Standorten angeboten.

www.verbund.com/tourismus