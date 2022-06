Rundtour am Meer

Wer an Urlaub in Italien denkt, denkt oft zuerst an Urlaub am Meer. Zu Recht, denn Italiens Küsten bieten unglaubliche Vielfalt.

Sandstrände und Felsküsten, unberührte Natur und quirlige Dörfer, Badefreuden und Kulturerlebnis - und gerade die weniger bekannten Orte haben derzeit besondere Anziehungskraft: Entlang der Adria ab in den Süden … Nur wenige Autostunden von der österreichischen Grenze entfernt lockt mit Marano Lagunare das erste Juwel: Hier treffen zahlreiche Spuren der Seerepublik Venedig auf die Vielfalt des Foci della Stella-Naturreservats. Ein Paradies für Entdeckungen aller Art wie Birdwatching oder Boostausflügen in die Lagune! Marano Lagunare 1/3

2/3

3/3 © Archivio PromoTurismo FVG/ Ulderica Da Pozzo © Archivio Promo Turismo FVG/ Fabrice Gallina © Archivio Promo Turismo FVG/ Francesco Marongiu Eine Stunde weiter und nur einen Steinwurf von Venedig liegt mit Caorle ein seit den 70er-Jahren bekannter Sehnsuchtsort, der neben goldfarbenen Stränden als venetische Kulturhauptstadt 2022 inzwischen noch viel mehr zu bieten hat. Fischliebhaber*innen sollten sich die Festa del Pesce im September merken. © DMO Caorle × Noch ein Stück weiter, nahe Ravenna, stoßen wir auf Cesenatico mit dem von Leonardo Da Vinci entworfenen Kanalhafen, der heute als Schifffahrtsmuseum dient. Tipp: Die Region ist besonders bike-friendly, jährliches Highlight ist der traditionelle Radmarathon Nove Colli. Cesenatico 1/2

2/2 © APT Servizi © APT Servizi Weiter im Süden erreicht man Grottamare, mit seinem 5 km langen, palmengesäumten Sandstrand und bunten Blumenbeeten soweit das Auge reicht, lädt der Küstenort zum Verweilen ein. Einen kurzen Spaziergang entfernt kann in Grottamare Alta, dem ursprünglich mittelalterlichen Dorf, der Blick aufs Meer genossen werden. Grottamare 1/2

2/2 © Regione Marche © Regione Marche Rasch ist man hingegen in Pineto, einem der beliebtesten Badeorte der Abruzzen. Der Ort gehört zum Verband der authentischen Dörfer Italiens und erlaubt einen spektakulären Blick auf die Adria und den Torre del Cerrano, eines der ältesten Küstenbauwerke des Königreichs Neapel. © Regione Abruzzo × Und wer mehr dieser Architektur will, fährt weiter nach Manfredonia. Dieser bezaubernde Hafen wird von einem 130 Jahre alten Leuchtturm bewacht. Zudem gibt es dort am 1. September ein einzigartiges Schauspiel: Bei der Festa del Pescatore tragen die Fischer begleitet von Musik und Feuerwerk ihren Schutzpatron durch die Straßen und aufs Meer hinaus. © Fabio Massimo Benvenuto × … und zurück am Tyrrhenischen Meer Wer unserer Route folgt, verlässt jetzt den Pfad Richtung Süden, quert die italienische Halbinsel auf der Höhe von Neapel und macht sich entlang des Tyrrhenischen Meers zurück in den Norden. Die erste Station dabei ist Procida. Diese Insel im Golf von Neapel ist ein echter Geheimtipp: malerische Dörfer, traumhafte Badebuchten und einzigartige Vegetation machten Procida auch zur Filmkulisse, etwa für „Il Postino“ mit Massimo Troisi oder für den Matt-Damon-Blockbuster „Der talentierte Mr. Ripley“. Nebenbei ist Procida auch italienische Kulturhauptstadt 2022! © Procida 2022 × Weiter im Norden, knapp eine Autostunde von Rom entfernt, liegt der Badeort Sperlonga. Besonders schön: Die Tiberiusgrotte, eine natürliche Höhle, die Teil der 300 Meter langen Küstenvilla des Kaisers Tiberius war. Heute trägt dieser Küstenabschnitt die Blauen Flagge, die für besondere Wasserqualität bürgt. © Regione Lazio × Auch der Strand des weiter nördlich gelegenen Castiglione della Pescaia ist mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Über dem Strand thront das Castello Aragonese, von dem man einmal im Jahr auch einen guten Blick auf den Palio Marinara hat, den traditionellen Wettkampf der Stadtteile, der mit Ruderbooten ausgetragen wird. Und nach einer traumhaften Rundtour gelangen wir schließlich nach Noli an der italienischen Riviera. Schon Dante erwähnte den Ort in seiner Göttlichen Komödie. Noli ist ein würdiger Abschluss unserer Gedankenreise. Denn es hat so viel, das Urlaub an Italiens Küsten ausmacht: ein perfekt erhaltenes historisches Viertel mit engen Gassen und reizvollen Geschäften, einen langen Strand und jede Menge dolce vita. Auf in den Süden! Weitere Informationen zum Reiseland Italien gibt es hier.