Die Zehen in den Sand stecken, den Wellen lauschen und die Meeresbrise genießen. Ein Urlaub am Strand steht heuer bei vielen Österreicher*innen ganz oben auf der Wunschliste.

Wir zeigen Ihnen fünf traumhafte Strände für Ihre Beach-Bucketlist 2022.

Belize: Silk Caye

Mit knapp 300 Kilometern Küste und über 1.000 Inseln gibt es in Belize zahlreiche unberührte Strände – so zum Bespiele das Silk Caye Marine Reserve, 36 Kilometer östlich von Placencia. Silk Caye ist umgeben von kilometerlangen türkisfarbenen Gewässern und in Sichtweite des Great Barrier Reefs. Es ist seit 2003 ein Schutzgebiet und macht nur einen Teil der Attraktion dieser Region aus, die als Silk Caye and Gladden Split Marine Reserve bekannt ist. Dieses Wunderland des Marineökosystems beherbergt zahlreiche gefährdete Korallen-, Schildkröten- und Fischarten.

Griechenland: Navagio Bucht

Traumhafte Buchten und malerische Strände gibt es in Griechenland viele. Ein besonderer Tipp der Deal-Experten von Travelzoo ist die Navagio Bucht auf der Insel Zakynthos. Umringt von steilen Felsen ist der Strand nur vom Wasser aus erreichbar. Wenn die hohen Sandsteinmassive erst einmal mit dem Schiff umfahren sind, eröffnet sich ein Panorama wie aus einem Gemälde: strahlend blaues Wasser und weißer Sand. Ein altes Schiffswrack vervollständigt den Blick, fast scheint es dort absichtlich abgestellt worden zu sein. Weitere Informationen und regelmäßig besondere Deals u.a. nach Zakynthos finden Sie hier.

Sardinien: Cala Coticcio

Der Nationalpark La Maddalena im Nordosten von Sardinien erstreckt sich über 20.000 Hektar Land und Meer. Er umfasst 180 km Küste mit über 60 kleinen und großen Inseln aus Granit und Schiefer, die von Wind und Strömungen geformt wurden. Besonders hervorzuheben ist die Insel Caprera mit der versteckten Bucht Cala Coticcio. Entweder per Boot oder nach einer kurzen Wanderung erreichbar, eröffnet sich Urlaubern ein traumhaftes Idyll, mit weißem Sandstrand, glasklarem türkisem Wasser umringt von steilen Felsen – Karibikfeeling pur in Europa.

Antigua: Dickenson Bay

Die Karibikinsel Antigua begeistert Urlauber mit 365 Stränden – einen für jeden Tag des Jahres. Einer der schönsten ist der atemberaubende Dickenson Bay, an dem das Sandals Grande Antigua iegt. Als romantischstes Resort der Karibik ausgezeichnet mit Beachfront Butler Rondoval Suites direkt am Strand, eignet sich das Luxury-Included-Resort ideal für einen erholsamen Strandurlaub zu zweit. Weiß-rosa schimmernder Sand steht im Kontrakt zum türkisblauen Meer und bietet dank der sauberen und unberührten Ufer den perfekten Platz zum Entspannen, aber auch für Wassersportaktivitäten, die im Aufenthaltspreis bereits inkludiert sind.

St. Barth: Flamands Beach

VistaJet, das erste globale Unternehmen der Private Aviation, bietet seinen Mitgliedern mit dem Programm VistaJet-to-Island ganz besondere Erlebnisse. Dazu gehört zum Beispiel eine Reise in die Villa Wake Up am Flamands Beach, einer der malerischsten der 14 Strände von St. Barths.

Ein friedlicher und unberührter Zufluchtsort an der nordwestlichen Spitze der Insel. Flamands Beach ist auch einer der wenigen Strände, die von Palmen gesäumt sind und so eine schattige Alternative zur ganzjährigen Sonne bieten. Als einer der privatesten Strände der Insel ist Flamands Beach in den Sommermonaten ein Inbegriff der Ruhe, kann aber im Winter mit einer beeindruckenden Brandung aufwarten.