Die sechs außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte in München

Nach zwei Jahren ist die Vorfreude auf die langersehnten, stimmungsvollen Weihnachtsmärkte unübertroffen. In München sind sie 2022 vielfältiger und einzigartiger denn je.

Pink Christmas, der queere Weihnachtsmarkt im Glockenbachviertel

Einfach anders und damit aktueller denn je ist der Pink Christmas Christkindlmarkt der LGBTQ*-Community nahe dem Sendlinger Tor. Bereits seit 2005 strahlt der kleine Stephansplatz inmitten des beliebten und lebhaften Münchner Glockenbachviertels in der Adventszeit rosarot. Ab dem 24. November erwartet das bunt gemischte Publikum dort auf der kleinen Showbühne neben Travestiekünstler*innen und Nachwuchssänger*innen auch bekannte Gesichter wie die Grand-Prix-Legende Johnny Logan oder Schlagerstar Patrick Lindner.

© Thomas Giessner ×

Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit in Schwabing

Kunstschaffende und Gastronom*innen laden an der Münchner Freiheit in Schwabing schon seit über 40 Jahren zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt voll liebevoller Details und Geschenkideen aus dem Kunsthandwerk. In diesem Jahr bietet der Künstlerische unter den Münchner Weihnachtsmärkten neben kulinarischen Genüssen auch ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad, kostenlose Konzerte und Livemusik, Performances, Kinderaktionen und vor allem eine besondere und einzigartige Atmosphäre. Ab dem 25. November ist der Weihnachtsmarkt jeden Sonntag um 14 Uhr inklusive Schwabinger Wundertüte der krönende Abschluss der „Viertelliebe Winterspecial Führung“ in Schwabing von München Tourismus.

© Fabian Christ ×

Sternenflotte auf der Alten Utting im Schlachthofviertel

Auch die mittlerweile als eines der alternativen Wahrzeichen der Stadt gefeierte Alte Utting im Schlachthofviertel, ein ausrangierter Ausflugsdampfer vom Ammersee, verzaubert in der Vorweihnachtszeit mit funkelnden Lichtern und bezaubernden Düften. 2022 lädt die Sternenflotte des Weihnachtshafen über Sendling einen Monat lang zu wärmenden Feuerstellen, kulinarischen Spezialitäten und zahlreichen Kunst- und Handwerksständen. Dazu belebt ein tägliches Kulturprogramm für Jung und Alt die Bühne der Piratenbucht.

© München Tourismus Christian Kasper ×

Haidhauser Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz

Ein echter Liebling und für viele der schönste Markt in München ist der Haidhauser Weihnachtsmarkt. Bereits zum 45. Mal schätzen dieses Jahr nicht nur die Haidhausener Gäste den familiären, beschaulichen Charakter des Weihnachtsmarkts rund um den Brunnen am Weißenburger Platz. Fast täglich gibt es hier live Weihnachtsmusik und ein Kinderprogramm. Wunderschön zu betrachten sind auch die handgeschnitzten Figuren in der Südtiroler Weihnachtskrippe. Somit ist die anfängliche Sorge, der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Haidhausen könnte dem großen Christkindlmarkt auf dem Marienplatz ein wenig die Show stehlen, heute doch nicht mehr ganz unbegründet.

© Mattis Beutel ×

Winterrausch im Hexenhaus in Giesing

Sogar bis zum 31. Dezember erwartet der Winterrausch im Hexenhaus in Giesing seine Besucher*innen. Im weihnachtlichen Hexenhäusl des Kulturcafé Gans Woanders ist der Name Programm: Rauch steigt aus dem Schornstein, die Bäume im Garten des windschiefen Hexenhäuschens glitzern in festlicher Manier und einzigartige Lebkuchendüfte locken zu den gemütlichen Plätzen zum Genießen. Dieser echte Geheimtipp unter den Münchner Weihnachtsmärkten glänzt in der Adventszeit mit lokalen Musiker*innen, spannenden Lesungen, weihnachtlichen Workshops, spektakulären Feuershows, lustigem Seniorenbingo, einem bunten Kinderprogramm und atemberaubender Luftakrobatik.