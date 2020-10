Die Top-Reiseziele für die Winterferien

Die größte Ferienhaus-Suchmaschine der Welt www.hometogo.at kennt die Urlaubs-Vorlieben der ÖsterreicherInnen für den kommenden Winter.

Gesamt 50.000 Suchanfragen seit Anfang August haben die Ferienhausexperten von www.hometogo.at ausgewertet. Österreich ist für die Winterferien 2020 und 2021 mit 80% der Suchanfragen klares Reiseziel der Österreicher.

Steiermark: Beliebtestes Bundesland für Winterurlaub

Die Steiermark ist laut der Statistik im Moment der Favorit für den kommenden Winterurlaub gefolgt von Tirol. Weitere Bundesländer, die es in die Top 10 der meist gesuchten Reiseziele geschafft haben, sind Kärnten auf Platz 5 und Vorarlberg auf Platz 8.

Salzburg: Lieblingsstadt im Winter

© Getty Images

Gefragte Städte in Österreich für den Winterurlaub sind in diesem Jahr Salzburg, gefolgt von Schladming, Wien und Kitzbühel.

Deutschland: Gefragteste Auslandsdestination

Auch in Zeiten wie diesen ist unser Nachbarland Deutschland die viertbeliebteste Reisedestination der Österreicher und somit nach Österreich das zweitpopulärste Reiseland für die Wintersaison. Außerdem suchten 3,4% nach einem Ziel in Spanien und rund 2% nach einer Destination in Italien.

Österreich als klarer Favorit

© Getty Images

„In diesem Winter gehen die meisten Reisen der Österreicher ins eigene Land. Über 80% der gesuchten Reiseziele für Reisen zwischen November und Februar liegen in Österreich. Das ist ein Plus von über 40% im Vergleich zum Vorjahr. Wer jetzt noch eine Ferienunterkunft für den Winter sucht, der findet auf www.hometogo.at die größte Auswahl", sagt Jonas Upmann, Sprecher von www.hometogo.at.

Als größte Ferienhaus-Suchmaschine der Welt greift www.hometogo.at übrigens auf rund 1.300 Partner mit mehr als 18 Millionen Unterkünften zu.