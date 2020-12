Die 1993 eingeführten World Travel Awards gelten als prestigeträchtigste Auszeichnung der globalen Tourismusbranche.

Bei der 27. Ausgabe der renommierten „World Travel Awards“ sind die Malediven als bestes Reiseziel 2020 ausgezeichnet worden. Zum allerersten Mal hat sich die Inselnation im Indischen Ozean diesen angesehenen Award geholt.

© MMPRC

Im Rahmen der Awards werden jedes Jahr exzellente Konzepte der Reisebranche weltweit geehrt. Gerade in Zeiten mit nie dagewesenen Herausforderungen für die Tourismusindustrie ist diese Auszeichnung wertvoller denn je. „Die Auszeichnung als World’s Leading Destination bestätigt die Beliebtheit der Malediven bei Reisenden aus der ganzen Welt“, sagt H. E. Dr. Abdulla Mausoom, Tourismusminister der Malediven. „Herzlichen Glückwunsch!“

64 Nominierungen, Neun Auszeichnungen

Insgesamt wurden die Malediven beim Finale der World Travel Awards in ganzen 40 Kategorien nominiert. Dies beinhaltete acht Nominierungen im Bereich Reiseziele, 53 Nominierungen von Hotels und Resorts in 30 Kategorien und drei Nominierungen in drei exklusiven „World-Kategorien“. Diverse Resorts und weitere touristische Leistungsträger gewannen zusätzlich zum „World’s Leading Destination Award“:

World’s Leading New Resort 2020: Emerald Maldives Resort & Spa

World’s Leading Luxury Island Resort 2020: The St. Regis Maldives Vommuli Resort

World’s Leading Luxury Island Villas 2020: Baros Maldives

World’s Leading Honeymoon Resort 2020: JA Manafaru

World’s Leading Water Villa Resort 2020: Four Seaons Resort Maldives at Kuda Huraa

World’s Leading Seaplane Operator 2020: Trans Maldivian Airways

World’s Leading Airport Resort 2020: Hulhule Island Hotel

World’s Leading Luxury Honeymoon Resort 2020: Vakkaru Maldives

Heuer haben bei den World Travel Awards übrigens so viele Menschen abgestimmt wie nie zuvor. Offenbar ist die Reiselust der Menschen trotz, oder gerade wegen der COVID-19 Krise, so groß wie nie zuvor.

Die Malediven sind für internationale Touristen geöffnet

Reisende auf die Malediven erhalten ein kostenfreies 30-tägiges Visum für das Land. Für die Einreise ist ein negatives COVID-19-Testergebnis notwendig, welches nicht älter als 96 Stunden ist. 24 Stunden vor der Einreise muss zudem eine Gesundheitserklärung online eingereicht werden.

© MMPRC

Reisende werden bei Ankunft auf den Malediven nicht unter Quarantäne gestellt. Sollten Passagiere jedoch Symptome aufweisen, wird ein PCR-Test vorgenommen, dessen Kosten selbst zu tragen sind. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App „TraceEkee“ auf ihrem Smartphone zu installieren. Die Apps stehen sowohl bei Google Play, als auch im AppStore zum Download zur Verfügung. Umfangreiche Informationen zur Einreise auf die Malediven stehen online zur Verfügung.

© MMPRC

