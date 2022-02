Winterurlaub in Salzburg

Unberührt und ein wenig versteckt, ursprünglich und authentisch – das ist das Raurisertal in Salzburg, am Fuße des Nationalparks Hohe Tauern.

Davon kann man einfach nicht genug kriegen. Wenn in jeder Kurve eine kleine Menge Adrenalin ausgeschüttet wird. Wenn der Schnee staubt und im Scheinwerferlicht glitzert. Und wenn das Jauchzen und Lachen der Kids das eigene Herz vor Glück förmlich sprengt. „Bitte! Einmal noch!“ Das ist mit Sicherheit jener Satz, den man hier am öftesten hört – an der Talstation der Rodelbahn Kreuzboden in Rauris.

© TVB Rauris Gruber ×

Nachtrodeln mit Kindern

© TVB Rauris ×

Tagsüber ist die zwei Kilometer lange Bahn täglich geöffnet, doch jeden Montag und Donnerstag startet um 19 Uhr das Abenteuer auch abends. Mit dem Doppelsessellift geht’s auf 1.300 Meter hinauf, auf der beleuchteten Rodelbahn mit einer Unmenge an Spaß dann wieder hinunter. Aber Achtung – dieses Vergnügen kann süchtig machen! Bis 20.30 Uhr ist der Lift in Betrieb, die Rodelbahn selbst bleibt bis 22 Uhr beleuchtet. Also ist oben an der Bergstation noch genug Zeit für eine Einkehr in der gemütlichen Kreuzbodenhütte. Nach einem Kakao und einem Kaiserschmarrn kann es die ganze Family dann schon nicht mehr erwarten, ein letztes Mal auf die Rodel zu steigen und ins Tal zu flitzen.

© TVB Rauris Fotostudio Creatina ×

Schneeschuhwandern mit dem Ranger

Ein familientaugliches Abenteuer der ganz anderen Art wartet ganz hinten im Raurisertal. Dort, wo der Nationalpark Hohe Tauern beginnt und die wilde Natur so richtig spürbar wird. Vom Ortszentrum Rauris sind es mit dem kostenlosen Bus rund 20 Minuten rein ins Tal, beim Alpengasthof Bodenhaus ist dann aber im Winter Schluss. Von hier aus geht´s nur mehr zu Fuß weiter. Oder aber, wenn man sich der geführten Schneeschuhwanderung mit dem Nationalpark Ranger anschließt, mit einem Allrad-Schnee-Shuttle.

© TVB Rauris Fotostudio Creatina ×

Die kurze, vergnügliche Fahrt hinauf bis zum Parkplatz Lenzanger ist der perfekte Einstieg für die Tour. Durch den verschneiten Rauriser Urwald führt der Ranger die Gruppe bis zum Talschluss Kolm Saigurn. Mal geht es langsam und gemütlich dahin, mal dürfen sich die Teilnehmer auf einem sanften Tiefschnee-Hang so richtig austoben – auch den Kids wird also garantiert nicht langweilig! Ganz hinten im Tal angekommen wird es höchste Zeit für ein deftiges Mittagessen im Naturfreundehaus, bevor es dann schließlich ganz bequem wieder zum Ausgangspunkt der Tour zurückgeht, nämlich mit der Rodel.

© TVB Rauris Michael Gruber ×

Die idealen Pisten für Familien

© TVB Rauris Michael Gruber ×

Weit weg vom Trubel der großen Skigebiete warten im Raurisertal besonders gemütliche 32 Pistenkilometer auf Familien und Genuss-Sportler. Praktisch und angenehm sind vor allem für Kids und Beginner die Lifte der Rauriser Hochalmbahnen. Denn beinahe alle Pisten lassen sich mit einer der drei Gondelbahnen erreichen, wer will kann also auf Sessel- und Schlepplifte gänzlich verzichten.

© TVB Rauris Fotograf Bachmeier ×

Die Gipfel-Kabinenbahn führt hinauf bis auf 2.175 Meter, und von dort oben tun sich fantastische Blicke auf das Raurisertal und die mächtige Bergwelt auf. Ausklingen lässt man den Tag auf der Piste am besten in einer der echt urigen Hütten - wo dann womöglich schon die Planung für den nächsten Urlaubstag in Rauris beginnt.