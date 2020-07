Ein Babyelefant entdeckt Österreich

Den berühmten Babyelefanten kennen wir ja mittlerweile alle. Doch wir begleiten in den nächsten Wochen ein ganz besonderes Exemplar durch ganz Österreich – den Thai-Smileyfant!

Bei uns in Österreich sollen sie derzeit ja bekanntlich für den richtigen Sicherheitsabstand sorgen. In Thailand hingegen sind sie zuhause – die Babyelefanten. Bis wir sie in ihrer Heimat persönlich besuchen können, bis zum nächsten Traumurlaub in Thailand also, wird es wohl noch ein wenig dauern. In der Zwischenzeit ist der Thai-Smileyfant bei uns zu Gast und tourt durch ganz Österreich.