Mit "… and the Oscar goes to" werden bekanntlich jedes Jahr die besten Filme der Welt ausgezeichnet. Das Tourismus-Äquivalent zum Academy Award in Hollywood ist der World Travel Award (WTA).

Diese jährliche Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche wird seit 1993 verliehen und gilt als eine der bedeutendsten der gesamten Branche. Einer der heißbegehrten Reise-Oscars geht heuer nach Osttirol. World’s Leading Mountain Resort 2022 Die Gewinner des WTA werden von einer international anerkannten Fachjury gewählt und dadurch viel beachtet: Heuer darf sich auch das beliebte Osttiroler Hotel Gradonna****s Mountain Resort über einen Sieg freuen: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 42 Chalets setzte sich in der Kategorie der "World’s Leading Mountain Resort 2022" gegen hochkarätige Resorts aus Italien und der USA durch. "Für uns und unsere Mitarbeitenden bedeutet die Auszeichnung sehr viel. Wir sehen diese als Bestätigung für unsere jahrelange harte Arbeit und unsere stetige Weiterentwicklung. Zusätzlich zeigt der WTA, dass unser nachhaltiges Konzept nicht nur zukunftsfit ist, sondern auch in der Gegenwart für positive Reaktionen sorgt", sagt Gradonna-Direktor Thomas Krobath. © Gert Perauer × Nachhaltig in die Zukunft im Gradonna Der nachhaltige Stil des Osttiroler Hotels beinhaltet eine smarte Energieversorgung, setzt auf regionale Produkte und ist geprägt durch eine naturnahe Architektur. Das autofreie Resort überzeugt Sommer wie Winter mit seiner idealen Lage direkt am Fuße des Großglockners sowohl Aktiv- als auch Wellness-Urlauber. Die klare Designsprache mit heimischem Fichtenholz, Zirbenholz, Leinen und Loden schmiegen sich harmonisch in die Landschaft Osttirols. Die natürliche Wohnatmosphäre mit Blick auf dreißig Dreitausender durch die Glasfront des Resorts macht die Magie der Alpen ringsum spürbar und ideal für Sommer- und Winterurlaub. © Gert Perauer × Der "bergschreiber" im Gradonna David Tritscher verfasst Gedichte. Miniaturen aus wenigen Worten, in denen das Leben schillert, bunt ist, trüb ist, die Zuhörenden mit voller Wucht trifft. Geschichten, die sich mit dem Hellen, aber auch mit dem Dunklen im Leben des 23-jährigen (Über-)Lebenskünstlers beschäftigen. Viele der Texte seines Buches sind im Gradonna****s Mountain Resort in Kals am Großglockner entstanden: "Ich fühle mich in der Natur rundherum wohl und konnte mich voll auf das Schreiben konzentrieren. Bei jedem Besuch im Gradonna spüre ich, wie alles, was mich stresst und belastet von mir abfällt. Hier empfängt mich die Welt, so wie ich bin!", sagt der junge Autor. In seinen Werken behandelt Tritscher die großen Themen des Lebens: Angst, Zukunft, den Weltuntergang, die Dankbarkeit oder die Schönheit des Augenblicks – er beleuchtet alle Facetten des Lebens. Denn dieses, stellt für ihn keine Selbstverständlichkeit dar. © Anna Rauchenberger × Gedichte und Gedanken für die Gäste im Gradonna David Tritscher ist der erste Bergschreiber im Gradonna****s Mountain Resort in Kals am Großglockner. Für Mitinhaberin Martha Schultz war die Einladung des jungen Literaten eine Herzensangelegenheit: "Städte laden oftmals Stadtschreiber ein – warum sollte nicht ein Berg als Inspiration für geistige Höchstleistungen dienen? David bei uns im Gradonna als Gast begrüßen zu dürfen war eine große Ehre für uns und wir freuen uns sehr über den fertigen Gedichtband", sagt sie. Auch die Stammgäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels inmitten der Osttiroler Natur dürfen sich freuen: als besonderes Geschenk wartet eine Ausgabe bei ihrem nächsten Besuch. © Anna Rauchenberger × Zusammenarbeit mit namhaften Persönlichkeiten Der Gedichtband "bergschreiber. gedichte und gedanken" von David Tritscher ist ab 28. November im auf www.tritscher.eu erhältlich, Vorbestellungen sind unter office@hubertakunkel.com möglich. Im Vorwort bezeichnete der namhafte österreichische Schriftsteller Peter Turrini das Werk des (Über-)Lebenskünstlers als "Poesie im Spannungsfeld zwischen einfach erscheinenden Sätzen und tiefer Empfindsamkeit". Die Hörbuchfassung des Buches wird gelesen vom ehemaligen "Jedermann" Cornelius Obonya.



Gewinnen Sie eines von drei Exemplaren "bergschreiber. gedichte und gedanken": Hier geht's zum Gewinnspiel!