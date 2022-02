Eingebettet zwischen Kaisergebirge und Kitzbüheler Alpen liegt das Lifestyle- und Wellnesshotel Der Bär. Hier heißt es durchatmen in der Natur, entspannen im Badehaus & genießen bei feinster Kulinarik.

Er leuchtet in kräftigem Orange. Zehn Minuten später ist es ein zartes Rosa. Und wir schwimmen direkt auf ihn zu. Er scheint einerseits zum Greifen nahe, doch gleichzeitig wirkt er in seiner schroffen Schönheit auch unnahbar. Der Wilde Kaiser. Ein wahres Prachtstück, das sich im Abendlicht gerade von seiner besten Seite zeigt, während wir im Infinitypool unsere Bahnen ziehen.

Den ganzen Tag hat er uns heute schon begleitet, wir haben ihn quasi keine Minute aus den Augen gelassen auf unserer Reise ins Winter-Wonderland. Genauer gesagt am Winterwunderland-Rundwanderweg von Ellmau hinauf zur Biedringer Platte. Eine Wanderung durch die winterliche Landschaft wie sie im Buche steht: den Wilden Kaiser stets im Blick, auf einsamen Waldwegen stapfend, und sich mit jedem Schritt mehr erkämpfend vom Panoramablick hinunter ins Tal und hinüber zu den Kitzbüheler Alpen.

Infinitypool mit Panoramablick

Mit vielen Natur-Emotionen im Herzen und stolzen 15 Kilometern in den Beinen gleiten wir nun also durchs herrlich warme Poolwasser, hier im Hotel Der Bär. Langsam wird´s dunkel, doch das weiße Kleid des „Kaisers“ strahlt heute auch im Mondlicht weiter. Ein Anblick, von dem wir uns wahrlich nur schwer trennen können. Müssen wir aber auch gar nicht lange, denn vom Panorama-Outdoor-Pool wechseln wir einfach in die Panorama-Sauna, in der uns ein ebenso spektakulärer Blick auf den Wildern Kaiser erwartet.

„War ein guter Tag heute, oder?“ Der Hausherr Andreas Windisch deutet unser zufriedenes Lächeln ganz richtig, als er uns beim Dinner im Hotelrestaurant begrüßt. Tiefentspannt und glücklich über den perfekten Wintertag freuen wir uns nun auf das würdige Finale – das 6-Gänge-Menü auf Haubenniveau. Was das Küchenteam rund um Markus Feyersinger hier jeden Abend auf die Teller zaubert spiegelt die Philosophie des gesamten Hauses wider: elegant-rebellisch mit der richtigen Dosis Tradition und Kreativität.

So erwartet uns heute Abend auf der Karte unter anderem der Spicy Beef Salad mit rosa Rinderrücken, Koriander-Pesto und Chili. Oder aber der Rehrücken im Krokantmantel mit Butternusskürbis, Topfenknödel und Flower Sprouts – bevor als krönender Abschluss eine Erdnuss-Mousse mit Salzkaramell und Nussbuttereis serviert wird.

Die Skipiste direkt vor der Hoteltüre

„Der Bär“ liegt am Fuße des Wilden Kaisers in Ellmau in Tirol, und direkt vorm Hotel steigt man in die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental ein. Nur einmal auf die andere Straßenseite wechseln und sofort die Ski anschnallen, denn gegenüber vom Bär befindet sich die Piste. Insgesamt sind es stolze 284 Pistenkilometer, die man hier mit 90 Liften erkunden kann. Wem bei dieser Dimension mal zwischendurch die Luft wegbleibt, der kehrt einfach in eine der mehr als 80 Hütten ein und lässt das atemberaubende Bergpanorama auf sich wirken.