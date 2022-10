Emirates: Beste Economy Class der Welt

Emirates hat bei den Skytrax World Airline Awards 2022 drei Auszeichnungen erhalten: World's Best Economy Class, World's Best Economy Class Catering und - zum 17. Mal in Folge - World's Best Inflight Entertainment.

Die Auszeichnung von Skytrax folgt auf die jüngste Ankündigung der Fluggesellschaft, mehr als 2 Milliarden US-Dollar in das Kundenerlebnis an Bord zu investieren. Dazu zählt die Umrüstung von 120 Flugzeugen, ein neues Servicemodell und Produktverbesserungen in allen Kabinenklassen.

Emirates investiert außerdem über 350 Millionen US-Dollar in die nächste Generation von Inflight-Entertainment-Systemen, mit über 5.000 Kanälen auf hochauflösenden Bildschirmen. In der Economy Class von Emirates können sich die Passagiere auf ein Menü mit regionalen und saisonalen Produkten freuen, das herzhafte Hauptgerichte und Beilagen sowie ein von der jeweiligen Destination inspiriertes Dessert umfasst.

Beste Unterhaltung über den Wolken

ice, das von Skytrax in diesem Jahr zum 17. Mal ausgezeichnete Inflight-Entertainment-System, bietet über 5.000 Unterhaltungskanäle mit 4.000 Stunden Film- und Fernsehprogramm und fast 3.500 Stunden Musik und Podcasts in 40 Sprachen. Neben dem Unterhaltungsprogramm bietet Emirates ice die Möglichkeit, den Status des eigenen Fluges abzufragen, eine Echtzeit-Ansicht des Himmels während des Starts und der Landung zu verfolgen, Live-TV sowie mit EmiratesRED den weltweit ersten TV-Shopping-Kanal an Bord.

Mehr Nachhaltigkeit beim Fliegen

Auch die Produkte an Bord wurden angepasst, um jede Reise nachhaltiger zu gestalten. Emirates Decken bestehen zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen. Auf ausgewählten Langstreckenflügen bietet die Fluggesellschaft außerdem nachhaltig hergestellte Amenity-Kits für Reisende in der Economy Class an. Die Reiseutensilien des Kits - Socken, eine Schlafmaske, Zahnbürste und Zahnpasta sowie Lesezeichen - sind alle aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt.

Die jüngsten Passagiere können sich mit speziellen Plüschtieren und Decken sowie einer Auswahl an „fly with me“- Gürteltaschen, -Seesäcken und -Rucksäcken beschäftigen. Alle Kinderartikel und Spielzeuge werden aus 100 % recycelten Rohstoffen hergestellt, darunter auch Trinkflaschen. Für die Anhänger wird ungiftige Tinte auf Sojabasis verwendet, die auf recycelten Karton gedruckt wird.

