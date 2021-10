Die Herbstferien stehen vor der Tür und die Urlaubsplanung für eine tolle Ferienwoche mit der ganzen Familie hat begonnen.

Wer noch ein paar Inspirationen braucht, aufgepasst! Mit dem „a&o holidays“- Angebot können Sie mit der ganzen Familie bequem und günstig die schönsten Städte Europas entdecken! „a&o holidays“ bietet Familien einen wunderbaren Herbsturlaub, zu einem pauschalen Preis ab 59 Euro pro Nacht und inklusive Frühstück. Von Wien gut mit dem Auto erreichbar sind die Sädte Leipzig, Berlin, Salzburg und Budapest, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Die Metropole an der Spree: Berlin

Die deutsche Hauptstadt Berlin ist berühmt für ihre kulturelle Vielfalt, die gemütlichen Cafès und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Denkmäler der deutschen Geschichte. Mit a&o sind Sie mitten im Puls der Stadt: die a&o Häuser sind alle zentral gelegen, sodass Sie in wenigen Minuten alle bekannten Hotspots erreichen und das besondere Flair der Hauptstadt genießen können.

Vom Brandenburger Tor über die East- Side Gallery und verschiedenen Gedenkstätten bis zur Museumsinsel: Berlin hat einiges zu bieten. Bei der Menge an Sehenswürdigkeiten und Aktivitätsmöglichkeiten ist ganz sicher für die ganze Familie was dabei.

Kultur und Natur in Leipzig

Nicht weit von Berlin liegt die pulsierende Stadt Leipzig. Neben einem vielfältigen Kulturangebot können Sie in Leipzig tolle Naturplätze mitten in der Stadt besuchen. Das a&o Hotel liegt direkt am Leipziger Hauptbahnhof und hat damit die perfekte Anbindung in die Innenstadt. Außerdem stehen Ihnen Parkplätze für Ihr Auto zur Verfügung, um die Anreise zu erleichtern.

Leipzig war das Zuhause zahlreicher Berühmtheiten: bei Ihrem Besuch können Sie Denkmäler von Goethe, Mendelssohn- Bartholdy und Bach bestaunen und Ihren Kleinsten die Geschichte näher bringen. Neben urbanen Sehenswürdigkeiten wie der Thomaskirche oder der Galerie für Zeitgenössische Kunst, ist Leipzig auch ideal für eine Auszeit in der Natur: Der Leipziger Auwald, der Zoo oder der Botanische Garten werden Alt und Jung sicher gefallen.

Abstecher in die tschechische Hauptstadt Prag

Da die Fahrt von Wien nach Leipzig oder Berlin lang werden kann, lässt sich die Anreise wunderbar mit einem Abstecher in der tschechischen Hauptstadt Prag kombinieren. Bei einer Übernachtung im a&o Prague Rhea gelangen Sie schnell in die Innenstadt und können den historischen Stadtkern Prags und verschiedene Sehenswürdigkeiten wie die Prager Burg, die Karlsbrücke und das Rathaus besuchen. Nach einer Stärkung durch die leckere tschechische Küche und einer gemütliche Übernachtung im a&o Hotel, können Sie sich dann erholt und ausgeruht auf die Weiterfahrt machen.

Märchenhaftes Flair in Salzburg

Wer einen Herbsturlaub in Österreich plant, für den ist Salzburg das ideale Reiseziel. Die österreichische Stadt begeistert mit ihrer gemütlichen Innenstadt, der spannenden Geschichte und der märchenhaften Landschaft rundherum. Die Hotels a&o Salzburg Hauptbahnhof und Wolfgang`s managed by a&o sind zentral gelegen und garantieren Ihrer Familie einen ruhigen und entspannten Aufenthalt.

Im wunderschönen Salzburg gibt es einiges zu sehen: die Festung Hohensalzburg, das Schloss Mirabell, der Makarsteg und der Salzburger Dom locken jährlich zahlreiche Besucher aus aller Welt an. Nicht zu vergessen natürlich der historische Stadtkern mit Mozartplatz, Domplatz, Residenzgalerie und Florianibrunnen, der auch die Kleinsten ins Staunen versetzt. Doch Salzburg bietet nicht nur städtisches Sightseeing, auch für eine Erholung in der Natur ist gesorgt: ein Tagesausflug in die nahe Umgebung bringt Ihnen Entspannung, während Kinder sich im Grünen austoben können.

Osteuropäische Millionenstadt: Budapest

Nicht weit von Wien entfernt wartet ein weiteres mögliches Reiseziel auf Sie und Ihre Familie: die ungarische Hauptstadt Budapest. Eine Übernachtung im a&o Budapest City garantiert Ihnen beste Lage mit Bestpreisgarantie. Von Ihrem Hotel erreichen Sie schnell und einfach die Innenstadt, die Sie mit monumentalen Gebäuden empfängt: das Parlamentsgebäude, die Akademie der Wissenschat und das Nationaltheater begeistern Groß und Klein.

Sind die Kleinen zu müde, um die ganze Stadt zu Fuß zu erkunden, bietet sich eine Bootsfahrt auf der Donau oder eine Rundfahrt mit einem Hop- On- Hop- Off Bus an. So sehen Sie alle spannenden Attraktionen der Stadt und erleben dabei noch eine Fahrt auf dem Wasser.

Norddeutsche Gelassenheit in Hamburg genießen

Steht Ihnen kein Auto zur Verfügung oder reisen Sie generell lieber mit dem Flugzeug, scheint die deutsche Hafenstadt Hamburg perfekt für Ihren Herbsturlaub. Genießen Sie die entspannte Atmosphäre der beliebten norddeutschen Metropole und gehen Sie auf Entdeckungstour in der Speicherstadt, im Schanzenviertel oder der Hamburger Innenstadt. Für Kinder ganz sicher ein Highlight ist der Tierpark Hagenbeck.

Europa kennenlernen und mit spannenden Aktivitäten die Zeit auch für Kinder interessant gestalten – alle Angebote können bei a&o Hostels separat gebucht werden!