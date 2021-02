Für die Abenteuerlustigen ist ein Gleitschirmflug über die italienischen Alpen ein besonderes Erlebnis. Zusammen mit den erfahrenen Piloten von "Feel the Sky Paragliding" fährt man mit der Pistenraupe auf die Bergstation des "Carosello 3000". Von dort aus startet der Flug über die schneebedeckten Gipfel.

Für alle, die einen Tag im Pulverschnee ohne Skier erleben möchten, ist eine Schneeschuhwanderung ideal. Im Rahmen des "Freeride Project" wurden sieben bewirtschaftete Routen angelegt, so dass auch weniger erfahrene Gäste die Panoramapfade auf eigene Faust erkunden können. Selbstverständlich kann man auch geführte Touren mit den Livigno Alpin-Guides buchen.

Von den Gebieten Forcola und Alpe Vago aus schlängelt sich ein 30 Kilometer langer Ring, der sowohl Profisportlern als auch Amateuren zur Verfügung steht. Einsteiger und all jene, die ihr Können verbessern möchten, können Privatstunden in der Langlaufschule buchen. Wer einmal etwas ganz Anderes ausprobieren möchte, kommt in die Biathlon-Arena : ein moderner Schießstand mit 12 elektronischen Silhouetten-Scheiben – ideal für Hobby-Biathleten und Profisportler gleichermaßen.