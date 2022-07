× Die Dolomiten fest im Blick

Die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian lässt Radfahrerherzen höherschlagen.

Osttirol gilt als Geheimtipp für Radfahrer. Die gesamte Region bietet mehr als 500 Kilometer außergewöhnlich vielseitige Bike-Strecken. Knackige Anstiege, beeindruckende Bergsicht gepaart mit einem zünftigen Hüttenessen erfreuen Mountainbiker. Straßenrouten im Tal ziehen die Rennradfahrer an und in den verschiedenen Bikeparks kommen Adrenalinjunkies auf ihre Kosten. Inmitten dieses Mekkas für Zwei-Rad-Verliebte liegt die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian – hier stehen Ruhe, Entspannung und jede Menge Naturerlebnisse auf dem Urlaubsplan. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist als Ausgangspunkt für vielfältige Radtouren der perfekte Urlaubsort für Biker jeder Alters- und Könnerstufe.

Mia san’ min Radl do

Direkt am Drauradweg gelegen ist die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian als familienfreundliches Hotel der perfekte Schlafplatz für die erste Etappe des 5-Sterne-Radwegs, der Österreich mit Italien und Slowenien verbindet. Die landwirtschaftlichen Reize des Hochpustertals erfreuen Naturliebhaber auf beiden Seiten des Weges und die Etappe ist für Familien mit Kindern sowie für Radneulinge zu empfehlen. Wer kein Fahrrad zur Verfügung hat, kann dieses auch direkt gegenüber vom Hotel bei der Talstation der Hochpustertal Bergbahnen ausleihen und in der Osttiroler Natur drauflosfahren. Im direkten Umfeld des Vier-Sterne-Superior-Resorts bieten die Lienzer und Sextner Dolomiten auch die Möglichkeit für „höhere Ziele“. Für Mountainbiker gibt es ein etwa 70 Kilometer langes Wegenetz rund um das erste Familien-Wellness-Hotel Osttirols. Direkt vor der Hoteltüre starten die Biker in die Karnischen Alpen oder ins Villgratental. Und für Personen, die Osttirols Radnetz neu kennenlernen wollen, finden im und ums Hochpustertal geführte Biketouren statt. Auch Gäste, die motorisierte Fahrräder bevorzugen, freuen sich im Hochpustertal auf perfekte Bedingungen.

Rundherum Wohlfühlen in Osttirol

Familienfreundlichkeit – dafür steht die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian im mehrfachen Sinne. Neben den perfekten Radanbindungen für Groß und Klein finden Familien auch mehrere Wanderwege, um neue Energie in der Natur zu tanken. Das Bergglück startet ebenfalls direkt vor dem Hoteleingang. Ob Spaziergang, Rundwanderweg oder grenzüberschreitend nach Südtirol, die Möglichkeiten sind so facettenreich, wie die Osttiroler Natur selbst. Mehrere hunderte Kilometer Wanderwege führen über ebene Talböden und auch hoch hinaus auf imposante Gipfel. Am Rad, oder zu Fuß – die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Resorts lernen Osttirols Natur auf eine besondere Art und Weise kennen und erfreuen sich an der Freiheit. Einer Freiheit, die ganz besonders auf den Gipfeln der Region zu finden ist. Nur wenige Meter entfernt vom Familiendomizil geht es mit den Bergbahnen Hochpustertal-Sillian hoch hinaus. Gäste fahren und erleben das einmalige Bergpanorama diesen Sommer mit dem Gipfelticket kostenlos. Das Fahrrad kann gegen eine kleine Gebühr in der Gondel mitgenommen werden.

Müde Füße hochlegen und entspannen

Sonnig wie die Berggipfel ist auch die Badewelt der Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian. Lichtdurchflutet und großzügig lädt die 3.000 Quadratmeter große Wellnesslandschaft, mit exklusivem Saunabereich sowie Indoor- und Outdoor-Schwimmbädern Gäste nach Zeit an der frischen Luft zum Entspannen ein. Genuss pur: In Gedanken geht es erneut in die wunderschöne Landschaft, während die müden Muskeln bei einer Ganzkörpermassage gelockert werden. Mit Blick auf die Dolomiten bietet das Wohlfühl-„Platzl“ in Osttirol die perfekte Kombination aus Naturabenteuer und Erholung – und das für die ganze Familie.

