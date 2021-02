Keine lange Anreise, entspanntes Leben an Bord und keine Menschenmassen: Flusskreuzfahrten in Europa gehören zu den Reisetrends des heurigen Jahres.

Auf Donau, Rhein, Elbe und vielen Flüssen mehr sind die Schiffe von VIVA Cruises unterwegs. Die Flotte wird heuer für noch mehr Gäste-Komfort erweitert.

Drei neue Schiffe

© viva-cruises.com

Auch wenn die Schiffe von VIVA Cruises bedingt durch den Lockdown momentan noch stillstehen, bereitet sich das Unternehmen weiterhin auf die kommende Saison vor. 2021 wird die VIVA Cruises-Flotte um drei bekannte Schiffe erweitert. MS ROBERT BURNS, MS TREASURES und MS INSPIRE bekommen daher einen neuen Namen sowie das VIVA Cruises-Branding.

© viva-cruises.com

Schon im vergangenen Jahr stießen die Schiffe TREASURES und INSPIRE auf große Beliebtheit bei den Gästen von VIVA Cruises. Ab 2021 werden die Schiffe nun ganzjährig für VIVA Cruises unterwegs sein und passend dazu die neuen Namen VIVA TREASURES und VIVA INSPIRE tragen.

Einzigartige Urlaubsmomente

© viva-cruises.com

Die ROBERT BURNS, die im vergangenen Jahr ebenfalls bereits von VIVA Cruises eingesetzt wurde, wird in Anlehnung an das Motto des Veranstalters „Enjoy the Moment“ zur VIVA MOMENTS umbenannt und fester Bestandteil der VIVA Cruises-Flotte. Für unvergessliche Momente an Bord sorgt das erst 2018 gebaute Schiff unter anderem mit seinen insgesamt 88 Außenkabinen größtenteils mit französischem Balkon – vier Suiten sind sogar mit begehbarem Balkon ausgestattet.

Mehr Informationen unter https://www.viva-cruises.com