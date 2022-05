Sommerfestival im Mittelmeer

Nach zwei Jahren Pause ist es heuer wieder soweit: Europas größtes Sommerfestival Isle of MTV Malta kehrt am 19. Juli 2022 auf die Mittelmeerinsel zurück.

Marshmello, international gefeierter DJ und Produzent, ist der Headliner des diesjährigen Festivals. Der Eintritt ist kostenlos.

© Boyanoo Boyan Casper Orste ×

Feiern auf Malta

Zum 14. Mal findet das berühmte Sommerfestival Isle of MTV Malta auf dem Il-Fosos-Square in Floriana statt. Über zehntausend Musikfans konnten hier jedes Jahr die spektakulären Auftritte der größten Stars der Welt erleben: Prominente wie Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta oder Martin Garrix standen bereits auf der Bühne in Malta. Im Anschluss an das Festival findet vom 19. bis 24. Juli 2022 die Isle of MTV Malta Music Week statt, bei der eine Reihe von Clubnächten und Partys auf der Insel geplant sind. Das Festival wird auf MTV in 180 Ländern im Fernsehen und über soziale Netzwerke ausgestrahlt, um Millionen von Musikfans auf der ganzen Welt zu begeistern.

© viewingmalta.com ×

Event-Highlight im Mittelmeer

Star-DJ Marshmello freut sich schon sehr auf das Event in Floriana: „Ich bin begeistert, dass es wieder Live-Events gibt und ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal auf der Bühne der Isle of MTV Malta vor einem energiegeladenen Publikum an einem so wunderschönen Ort aufzutreten.“ Der Produzent und DJ wurde bei den MTV Europe Music Awards 2018 mit dem Award für beste elektronische Musik ausgezeichnet und sein viertes Studioalbum Shockwave brachte ihm 2021 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Dance/Electronic Album ein. Seine Hits Silence mit Khalid, Wolves mit Selena Gomez, Friends mit Anne-Marie und Happier mit der Band Bastille, erreichten in mehreren Ländern den Multi-Platin-Status und landeten alle unter den Top 30 der Billboard Hot 100 Charts.

© MTV ×

Weitere Infos finden Sie unter folgenden Links:



www.malta.reise

www.visitmalta.com

www.visitgozo.com