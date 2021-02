Italienische Traditionen

Faschingshöhepunkte in Friaul-Julisch Venetien.

Karneval steht vor der Tür – ein uraltes Fest, bei dem das Leben und den Übergang vom Winter zum Frühling gefeiert wird! Friaul-Julisch Venetien, eine Region im Nordosten Italiens, wird jedes Jahr mit Konfetti und Paraden mit Karnevalswagen in bunte Farben getaucht. Die Speisen und Volkstraditionen erinnern weiterhin an den wahren Kern des Karnevals.

An Ideen mangelt es in Friaul-Julisch-Venetien nicht: Wir präsentieren fünf Insel der Region, die mit ihren originellen Karnevalsfesten und leckeren Süßspeisen locken.

Sappada: Holzmasken und Mohn-Honig Gebäck

Der Karneval ist in Sappada/Plodn, einer Sprachinsel mit deutschstämmigem Dialekt, eine der charakteristischsten Traditionen. Das absolute Highlight sind Menschen mit Holzmasken, die von lokalen Handwerkern geschnitzt und von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Während der Karnevalszeit können Sie in Sappada die Mogn Kropfen probieren – köstlich gefüllte und frittierte Tortelli, die während der Umzüge verteilt werden. Diese besonderen Krapfen verbergen eine Füllung aus Mohn und Honig.

© PromoTurismoFVG

Sauris: Faschingstraditionen der Alpen

Sauris/Zahre, ein Dorf in den Karnischen Alpen, hat eine der ältesten Faschingstraditionen der Alpen: Die Protagonisten des Festes sind der Rölar (eine dämonische Figur mit rußverschmiertem Gesicht) und der Kheirar (der König der Masken mit Holzmaske und Besen). Zum Karneval gehört hier aber auch die Zubereitung von Vledlan, ein Siedegebäck mit Kräutern. Es wird aus Mehl, Zucker, Eiern, Grappa und aromatischen Kräutern hergestellt. Getrocknete und gehackte wilder Minze und Salbei, verleihen das unverwechselbare Aroma.

Resia: Stärkung nach traditionellem Tanz

Resia hat eine sehr wichtige Karnevalstradition namens Püst. Hier wird vor allem viel getanzt– begleitet von typischen Musikinstrumenten Resias, der cïtira (Geige) und der bünkula (Cello).

Beim Karneval von Resia gibt es zwei Arten traditioneller Masken: te lipe bile maškire, die schönen weißen Masken, mit einem hohen Hut, der mit bunten Papierblumen und kleinen Rasseln geschmückt ist und babaci/kukaci, die hässlichen Masken.

Während dem Püst von Resia werden zwei ganz besondere Sorten Gebäck zu den Protagonisten: die Sope und der Bujarnik. Die Sope ist ein ausgebackenes Gebäck, das früher als kräftiges Gericht für Frauen zubereitet wurde, die gerade entbunden hatten. Sie besteht aus Weißbrotscheiben und einem Teig aus Eiern, Mehl, Likör, Zucker und Salz. Der Bujarnik wird zu Fasching aus Mais- und Weizenmehl, Eiern, Zucker, Sahne, Äpfeln und/oder Birnen, getrockneten Feigen, Sultaninen, Trockenfrüchten, Hefe, Samen des wilden Fenchels, Zimt oder Johannisbrot zubereitet.

Triest: Konfetti-Party

Weiter geht es mit der Hafenstadt Triest, wo eines der unbestrittenen Symbole des Karnevals erfunden wurde: das Konfetti. 1876 hatte Ettore Fenderl, ein Kernphysiker, kein Zuckerzeug oder Rosenblätter dabei, die er auf den Umzug hätte werfen können. So zerschnitt er einfach kleine Stücke farbigen Papiers und warf sie auf die vorbeiziehenden Masken – fertig war die Erfindung, die sich in Windeseile auch nach Wien, Venedig und in die ganze Welt verbreitete.

Als typisches Karnevalsgebäck schlechthin gelten die Frittole von Triest - kleine, frittierte „Nocken“ mit Rosinen und Pinienkernen, die manchmal mit Creme oder Schokolade gefüllt sind.

Karst: Karneval-Preis und salzige Überraschung

Einen Umzug mit Masken und Karnevalswagen gibt es auch in Opicina, auf dem Karstplateau, nur wenige Kilometer vom Zentrum von Triest entfernt. Zwischen dem Umzug beleben auch die Karnevalsgruppen den Ort, die um den Preis des Carnevale Carsico wetteifern. Der Sieg wird mit Tanz, Musik und Unterhaltung gefeiert.

Die Stars bei Tisch sind Frittole con l'anima, ein mit gesalzenen Sardellen gefülltes Siedegebäck.