Zagreber Advent wird wieder Freude und Wärme in die Wintertage bringen!

Hier, im Herzen Europas, am Fuße eines Berges am Fluss Sava, liegt eine Stadt, die jeden Winter eine magische Weihnachtsgeschichte erzählt.

Eine Geschichte, die voller Wärme, Liebe und Licht ist, die Herzen mit einer besonderen Adventsrhapsodie umhüllt und jedes Jahr eine Winteridylle auf den Straßen von Zagreb schafft.

Europaweit und über die Grenzen hinaus ist der Zagreber Advent bekannt – kein Wunder, wurde er doch drei Jahre in Folge zum besten europäischen Weihnachtsmarkt gekürt – und lockt Jahr für Jahr mit seiner Atmosphäre immer mehr Besucher an, die sich in die richtige Weihnachtsstimmung versetzen lassen wollen.

Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar wird das Licht tausender und abertausender Lämpchen auch in diesem Jahr wieder die Hauptstadt in ein romantisches Licht tauchen, das nur in der Adventszeit zu finden ist. Straßen, Plätze, Promenaden, Durchgänge, Parks – alles lädt dazu ein, gemeinsam mit den Liebsten zu verweilen und sich die Hände an einer Tasse Glühwein oder heißer Schokolade zu wärmen. Lassen Sie sich von den Gerüchen und Geschmäckern von Zimt, Nelken und einheimischen Köstlichkeiten verwöhnen, die überall in der Innenstadt zu finden sein werden. Vergessen Sie Ihre Sorgen, zeigen Sie ein Lächeln auf Ihren rosigen Wangen und geben Sie sich dem Rhythmus der Weihnachtsmusik hin, die Sie überall umgeben wird!

Wenn Sie lieber die Kultur in all ihren Facetten erkunden möchten, werden auch in diesem Jahr verschiedene Einrichtungen – Museen, Theater, Kirchen und sogar Gänge und Tunnel – zu den Orten der Begegnung mit Kunst und Advent mit speziellen Angeboten. Aufführungen, Ausstellungen, Musikabende, Installationen, lebende Krippen – nichts bleibt Ihnen im Advent erspart! Auf dem Programm stehen natürlich Konzerte im Freien und in geschlossenen Räumen – und auch in den Straßenbahnen wird gesungen – sowie Tanz und die schönsten Traditionen wie das Anzünden von Gaslampen.

Für die Kleinsten, die diese freudige Zeit des Jahres mit größter Freude begrüßen, ist ein besonders unterhaltsames Programm vorgesehen, bei dem sie wieder Schlittschuhlaufen, zauberhafte Lichtinstallationen, märchenhafte Shows, innovative Spielzeuge und die Entdeckung der zauberhaften Tierwelt genießen können. Hört sich spannend an, nicht wahr?

Dann dürfte das Adventsprogramm für alle Liebhaber der kleinen vierbeinigen Freunde noch spannender sein! Zu altbekannten Treffpunkten wie dem Cat Caffe, wo die Besucher in kuscheliger Gesellschaft verweilen können, oder fröhlichen Spaziergängen durch die geschmückten Straßen der Stadt, gibt es in diesem Jahr auch besondere Weihnachtsgeschichten für Haustiere. So wird im Timeout Heritage Hotel das Programm Wooftop Pawty veranstaltet, das, wie der Name schon sagt, jede Menge Spaß (und Leckerlis) für kleine Kläffer bietet, aber auch eine Handvoll nützlicher Tipps für ihre Besitzer.

Daneben öffnen natürlich auch andere Zagreber Hotels ihre Pforten für eine wunderbare Atmosphäre und hüllen ihre Räume in Rot, Grün und Gold. Auf den Speisekarten finden sich neben speziellen festlichen Vorbereitungen auch interessante Spezialitäten mit weihnachtlichem Geschmack.

Und für alle Touristen, die wissen wollen, wie sie all diese Orte besuchen und in Zagreb unterwegs sein können, gibt es eine einzige Karte: Zagreb Card! Sie ermöglicht nicht nur die Fahrt mit allen ZET-Straßenbahnen und -Bussen, sondern auch den Eintritt in zahlreiche Zagreber Museen und den Zoo, damit Sie keines der märchenhaften Adventsprogramme verpassen.

Video zum Thema: Advent Zagreb 2023

Und wie entsteht diese besondere Atmosphäre bei Advent Zagreb? Pssst – das Geheimnis steckt in der besonderen Weihnachtsstimmung. Eine Zusammengehörigkeit, die im Miteinander der gesamten Stadt, sowohl der Bevölkerung als auch der Institutionen, zum Ausdruck kommt. Die Herzlichkeit, die wir aus den lächelnden Gesichtern spüren. Das fröhliche Tempo der Weihnachtslieder. Der Weihnachtszauber ist in jedem Weihnachtsbaum, in jedem Nussknacker, in jeder gerösteten Kastanie und in jeder musikalischen Note verwoben. Erleben Sie ihn selbst!