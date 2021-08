World's Best Airlines 2021 Ranking

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR hat erneut bewiesen, dass sie zu den Besten der Welt gehört. Sie belegt Platz 9 in der jährlichen Auszeichnung „World's Best Airlines“ von AirlineRatings.com für hervorragende Leistungen.

Diese Auszeichnung folgt auf jene im Jänner, als EVA AIR unter die Top 10 der weltweit sichersten Fluggesellschaften 2021 gereiht wurde sowie auf die Platzierung unter den „World’s Top Twenty COVID-19 Compliant Airlines” hinsichtlich der Einhaltung von Corona-Regeln.

© EVA AIR ×

AirlineRatings.com überprüft und bewertet regelmäßig mehr als 435 Fluggesellschaften nach einem System von ein bis sieben Sternen.

Perfektes Corona-Krisenmanagement

Das Team der Redakteur:innen weltweit berücksichtigte in der Wertung auch das Verhalten der Fluggesellschaften im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie und veröffentlichte die jährlichen Bewertungen nicht wie üblich im November, sondern wartete ab, um zu sehen, wie die Fluggesellschaften die Pandemie über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewältigten. Eva Air hat vor der Corona Krise auch Wien täglich mit Asien verbunden. Wann die regelmäßigen Flüge ab Wien wieder stattfinden können, ist derzeit noch unklar.

EVA AIR verbessert kontinuierlich ihre Dienstleistungen und Arbeitsprozesse, erforscht neue Annehmlichkeiten für Passagiere wie digitale Pässe und biometrisches Boarding, modernisiert ihre Flotte und passt die Ausstattung an Bord an, um den Anforderungen der Gesundheitssicherheit gerecht zu werden. Die Airline hält die strengen COVID-19-Präventionsmaßnahmen ein und erhielt die "Sieben-Sterne-Zertifizierung für COVID-19-Epidemieprävention" von AirlineRatings und einen Platz unter den "World's Top Twenty COVID-19 Compliant Airlines". Ebenso wurde sie vom World Travel & Tourism Council (WTTC) mit dem „SafeTravels“-Stempel zertifiziert. EVA AIR ist eine der Branchenführerinnen in Sachen Flugsicherheit, Service und Innovation und erhält Jahr für Jahr Auszeichnungen, Ehrungen und Anerkennungen von renommierten Luftfahrtbehörden.

