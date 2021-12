× Ferienparks von Landal GreenParks öffnen in Österreich

Seit Dezember begrüßen die sieben Ferienparks von Landal GreenParks in Vorarlberg, Kärnten und im Salzburger Land wieder ihre Urlaubsgäste.

Der Schnee ist schon da, jetzt können auch die Gäste kommen. Pünktlich zum Schneefall heißt es endlich wieder: Willkommen auf Österreichs Pisten. Ob auf Skiern oder dem Snowboard, auf dem Schlitten oder in Schneestiefeln – die Vorfreude auf den weißen Zauber ist groß und Winterurlauber können nun endlich planen. Die komfortablen und modern ausgestatteten Ferienunterkünfte von Landal GreenParks für zwei bis zu zwölf Personen, meist direkt an der Piste gelegen, bieten alles, was das Skifahrerherz begehrt.

Schneeparadies Vorarlberg

Sehnsuchtsland für die meisten Schneefans und Wintersportler ist Österreich mit seinen vielfältigen Möglichkeiten und der relativ kurzen und bequemen Anreise von Deutschland. Der Winter verwandelt die Alpenlandschaft des Montafon und der Alpenregion Bludenz in ein wahres Schneeparadies.

Die Skigebiete Brandnertal und Montafon gehören zu einem Liftverbund und bieten Pisten für jedes Fahrniveau sowie ein abwechslungsreiches Sportangebot abseits der Piste. Vom Rodeln durch verschneite Wälder bis zu Wanderungen durch traumhafte Winterlandschaften bietet die Region jede Menge Winteraktivitäten.

© Landal GreenParks GmbH ×

Echtes Skifahrer Eldorado: Salzburger Land

Mit dem bekannten Skigebiet Hochkönig (Skiverbund Ski amadé) und dem angesagten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist das Salzburger Land ein wahres Eldorado für Skifahrer und Snowboarder. Allein 760 Kilometer entfallen dabei auf den Skiverbund Ski amadé, zu dem unter anderem das Skigebiet Hochkönig zählt, in dem sich das Landal Resort Maria Alm befindet. Das Resort besteht aus 113 luxuriösen Ferienwohnungen im Landhaus-Stil, die in zehn Chalets untergebracht sind. Heimat des Ferienparks ist der malerische Urlaubsort Maria Alm, nur etwa 200 Meter vom Skilift zum Skigebiet Hochkönig entfernt. Zu den Einrichtungen des Parks zählen ein Restaurant mit Bar, eine Lounge mit offenem Kamin, ein Hallenschwimmbad mit separatem Kinderbecken, Beauty- und Massage-Anwendungen sowie ein Fitnessraum.

Landal Rehrenberg wiederum liegt am angesagten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, vom Wintersport-Portal "Skigebiete-Test" wurde die Region zum fünftbesten Skigebiet weltweit gekürt. Die Talstation der 10er-Kabinenbahn nahe der Rezeption bringt die Wintersportler in drei Minuten zur Schmittenhöhe: Damit stehen den Fans des weißen Vergnügens nun über 400 Pistenkilometer und 121 Liftanlagen zur Verfügung. Gleich hinter der Rezeption des Ferienparks können sich im Übrigen Ski- und Snowboard-Anfänger auf der beschneiten Übungswiese austoben.

Kärnten: Skigebiet für Familien

Die Region Kärnten hat alles, was man für einen gelungenen Winterurlaub benötigt: rasante Abfahrten, urige Almhütten und zahlreiche Winteraktivitäten wie Schneeschuhwandern, Ski Touren gehen und Pferdeschlittenfahrten. Landal Bad Kleinkirchheim und Landal Katschberg bieten kindgerechte Skikurse an und verfügen über ein parkeigenes Hallenbad.

Das inmitten der Nockberge gelegene Skigebiet (1.100 m bis 2.055 m) Bad Kleinkirchheim überzeugt mit mehr als 100 Pistenkilometern und 24 Liftanlagen. Pisten aller Schwierigkeitsstufen garantieren Pistenspaß pur. Das familienfreundliche Skigebiet Katschberg (1.006 m - 2.220 m) bietet mit 700 Schneekanonen eine hohe Schneegarantie. Neben Anfängern kommen auch Skicracks auf der „Direttissima“ mit einem durchschnittlichen Gefälle von 70 Prozent auf ihre Kosten. Ein echter Carving-Genuss ist die 6 km lange A1 vom Aineck nach St. Margarethen. Ein besonderes Highlight ist der Katschberger Adventweg. Am Samstag 25.12. ist dieser Winterwanderweg wunderschön romantisch beleuchtet.

© Landal GreenParks GmbH ×

Kostenlose Umbuchung

Weil in dieser Zeit gerade Vieles nicht sicher ist, nimmt Landal GreenParks seinen Gästen eine Sorge ab und setzt auf risikofreies Buchen: Bis zu 28 Tage vor der Anreise kann kostenlos umgebucht werden. „Flexibel umbuchen PLUS“ erlaubt es den Gästen bei Quarantänepflicht, Reisewarnungen oder Grenzschließungen den Urlaub sogar bis zu einem Tag vor der Ankunft zu verschieben. So beginnt ein entspannter Ferienhaus-Urlaub schon vor der Reise.

Alle Details für den Winterurlaub in Österreich finden Sie hier: https://www.landal.de/thema/massnahmen/oesterreich

Alle Details zu Umbuchen Plus erhalten Sie hier.