Gewinnen Sie 1x2 Tickets für die besinnliche Bergweihnacht auf der Rax

Tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber im Winterwunderland Rax! Wir verlosen 1x2 Tickets für die stimmungsvolle Bergweihnacht – ein unvergessliches Erlebnis auf rund 1.500 m Seehöhe. Sie können Ihren Gewinn am 14.12. oder am 15.12.2024 einlösen.

Es erwartet Sie:

Schneeschuhwanderung mit zertifizierten Guides vom Ottohaus zur Raxalm-Bergstation

Tee und Kekse zur Stärkung, romantische Fackelwanderung zurück

Gemütliche Feuerkörbe, Maroni, Punsch & Glühwein auf der Panoramaterrasse

Mehrstimmiger Gesang, der die Herzen erwärmt

Vorweihnachtliches 3-Gang-Menü, serviert vom Team des Berggasthofs rund um Bernd Scharfegger

Besinnliche Lesung mit humorvollen und nachdenklichen Texten

Traditionelle instrumentale und vokale Musik

Zum Abschluss gleiten Sie mit der Rax-Seilbahn in die Nacht und kehren voller magischer Erinnerungen in den Alltag zurück.

Details und Infos gibt es HIER.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!