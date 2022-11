× Gewinnen Sie ein Wellness-Weekend am Meer!

Das bulgarische Seebad-Resort Albena liegt mitten in einem malerischen Naturschutzgebiet am Schwarzen Meer. Bekannt ist es nicht nur für seinen sechs Kilometer langen Sandstrand und sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

In Albena, unweit von Warna gelegen, findet man Bulgariens größtes Gesundheitszentrum „Medica Albena“.

Gewinnen Sie mit ReiseLust24.at, Intervega Reisen und Wizz Air ein verlängertes Wellness-Weekend am Schwarzen Meer!

Heilschlamm, Mineralwasser, Heilkräuter-Extrakte, Meeresalgen und erfahrene Experten in einer heilsamen Umgebung: Das sind die Erfolgsfaktoren der medizinischen Heilmethoden und Spa-Anwendungen, die in Albena angeboten werden. Ein Team von Experten des ISO 9001-2008-zertifizierten Medical-Spa-Komplexes hat unzählige Anwendungen und Prozeduren entwickelt.

Im Zentrum steht dabei ein holistischer Ansatz mit Rücksicht auf die Person, nicht auf die physische Problemstellung. Zur Behandlungspalette gehören etwa Balneotherapie mit Mineralwasser, Elektrotherapie, Phytotherapie mit Kräutern aus den rund 650 Heilpflanzen des Landes oder auch Schlammbehandlungen.

Heilender Schlamm

Das in Albena entspringende Mineralwasser ist reich an speziellen Mineralien wie Silizium, Schwefel, Selen und Radium, die mit Hilfe der Balneotherapie den Einfluss auf eine Vielzahl von Krankheiten fördern, darunter Arthritis, Hautkrankheiten oder Fibromyalgie. Es findet sich übrigens nicht nur im Heilzentrum, sondern in allen Schwimmbecken und Pools des Seebades.

Der Schlamm in Albena wird hingegen aus dem Balchishka Tuzla gewonnen. Balchishka Tuzla ist eine durch einen Erdrutsch entstandene Flussmündung, in die salziges Meerwasser sickert. Der Salzgehalt der Flussmündung kommt jenem des Toten Meeres, dem salzigsten Gewässer der Welt, nahe.

Die einzigartige Zusammensetzung des am Boden gebildeten Schlamms hat nachweislich heilende Eigenschaften bei einer Reihe von Erkrankungen des Nerven- und Bewegungsapparates und Hauterkrankungen wie Psoriasis und Neurodermitis.

Sauerstoffkapsel, Detox und Long-Covid-Therapien

Neben dem breiten Angebot an medizinischen Behandlungen können Gäste auch zahlreiche Beauty- und Wellnessangebote in Anspruch nehmen. Dazu zählt unter anderem eine einzigartige Behandlungsmethode mit einer Sauerstoffkapsel. Die Sauerstoffkapseltherapie, Ergebnis umfangreicher wissenschaftlicher Forschung, verbessert das Allgemeinbefinden des Körpers, wirkt entspannend und fördert Gesundheit und Schönheit.

Darüber hinaus werden zahlreiche Massagearten, Detox-Therapien, Trockenflotation, Ultraschall-Kavitation und vieles mehr angeboten. Ein aktuelles Angebot ist zudem das Post-Covid- und Long-Covid-Programm, das von einem erfahrenen Ärzte-Team entwickelt wurde.

Dabei werden 15 Behandlungstage sowie ein individuell abgestimmter Therapieplan empfohlen. Darin enthalten sind Anwendungen mit Heilschlamm, Wirbelbäder mit Kräuterextrakten, eine Sauerstofftherapie, Atemgymnastik und medizinische Brustmassagen, die mit Strandspaziergängen oder Wanderungen durch das Naturschutzgebiet ergänzt werden.

Gewinnen Sie Ihr Wellness-Weekend in Albena

Die ReiseLust24.at verlost gemeinsam mit Intervega Reisen und Wizz Air ein verlängertes Wellness-Wochenende in Albena.

Der Preis inkludiert drei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension im 5* Haus Flamingo Grand, zwei Anwendungen im Medica Albena, 2x200€ Fluggutscheine von Wizz Air sowie den Flughafen-Transfer von Warna nach Albena und retour.





Direkt von Wien nach Warna

Nach einem knapp zweistündigen Direktflug von Wizz Air landet man in Varna, der bulgarischen Meereshauptstadt. Neben sehr günstigen Basistarifen bietet die expandierende Airline mit WIZZ FLEX auch einen Flextarif an. Dieser garantiert, dass man bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden Wizz-Air-Flug umbuchen oder stornieren kann. Wichtig in Zeiten wie diesen, falls sich die Umstände ändern oder man einfach an einem anderen Tag oder zu einem anderen Ziel reisen will. Bei Stornierung erhält man 120 % Wizz-Air-Guthaben oder 100 % Cash-back.

Wizz Air betreibt eine Flotte von 173 top-modernen Flugzeugen der Typen Airbus A320 und A321. Wizz Air wurde erst kürzlich als "Nachhaltigste Low-Cost-Airline" im Rahmen der World Finance Sustainability Awards 2022 und als "Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year" durch die CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022 ausgezeichnet.

Aktuelle Angebote

Intervega Reisen bietet im Herbst & Winter eine Reihe attraktiver Packages für einen Kur- oder Wellness- Aufenthalt in Albena. Gäste wohnen dabei im 5*-Hotel Flamingo Grand, das einen direkten Zugang zum Medica Albena-Zentrum hat. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Thalasso-Classic Thalion, ein Thermal-Intensiv sowie ein Detox-Intensiv Package. Detailinfos und Preise der Packages inklusive Flug ab Wien finden sich hier.

Über Albena

Albena ist das größte Seebad-Resort Europas. Es besteht aus 33 Hotelanlagen und Villen, in Kategorien von 5- bis 2- Sternen. Das Feriendorf liegt an einem sechs Kilometer langen Strand an der bulgarischen Schwarzmeer-Küste, umgeben vom 200 Hektar großen Naturschutzgebiet Baltata.

Der Flughafen Warna ist nur 30 Kilometer entfernt. Neben einem umfangreichen Gesundheits- und Wellness-Angebot verfügt Albena über zahlreiche Sportanlagen wie Tennisplätze, Fußballplätze oder einen großen Aquapark. Das Resort wurde mehrfach für sein Engagement für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.