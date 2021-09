Paradiesisch

Frischverheiratete aufgepasst: Die Coco Collection vergibt traumhafte Flitterwochen auf den Malediven!

Letztes Jahr, als die Welt durch Flugverbote, Grenzschließungen, Abriegelungen und Home Office zum Stillstand kam, haben wir mehr versäumt, als nur das Reisen. Wir haben es verpasst, unsere wertvollsten Momente mit unseren Lieben zu teilen.

Während wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren, möchte die Coco Collection in den Malediven diese verpassten Momente zurückgeben:

Wer im letzten Jahr geheiratet hat und nicht in die Flitterwochen fahren konnte, hat nun die Möglichkeit, einen exklusiven Aufenthalt im Coco Bodu Hithi auf den Malediven für 7 Nächte in einer Coco Residence zu gewinnen.

Der romantische Aufenthalt beinhaltet

7 Übernachtungen in einer Coco Residence für 2 Personen mit Vollpension

Hin- und Rücktransfer zum Flughafen per Schnellboot

Ein erfrischender Willkommenscocktail bei der Ankunft

Eine Flasche Champagner und eine Platte mit tropischen Früchten

Romantische Bettdekoration

Ein Champagner-Frühstück in der Villa oder ein romantisches Drei-Gänge-Dinner bei Kerzenschein nach Wahl

15% Rabatt auf alle Behandlungen im Coco Spa

Die Teilnahme an der Verlosung ist vom 14. September 2021 bis 27. September 2021 unter dem nachfolgenden Link möglich: https://cococollection.com/en/coco/honeymoon_competition

Um an der Verlosung teilzunehmen, geben Sie einfach bis zum 27. September 2021 (Einsendeschluss: 9 Uhr) Ihre Daten ein: Vollständiger Name, E-Mail, Land. Optional können Sie auch ein Bild von Ihrer Hochzeit und eine Geschichte über den denkwürdigsten Moment Ihrer „Lockdown-Hochzeit“ hochladen.

Bedingungen und Konditionen

• Jede Person kann teilnehmen, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 1. September 2021 geheiratet hat. Der Gewinner muss seine Heiratsurkunde zum Zeitpunkt der Reservierung einsenden.

• Der Gewinner des Urlaubs kann seinen Aufenthalt zwischen dem 1. November 2021 und dem 1. November 2022 einlösen, mit Ausnahme des Zeitraums vom 22. Dezember 2021 bis zum 10. Januar 2022.

• Der gewonnene Aufenthalt ist nur für zwei gemeinsam reisende Gäste gültig.

• Der gewonnene Aufenthalt wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung bestätigt.

Missed Moments Angebot bis zum 31. Januar 2022

Die Verlosung ist der Auftakt des Missed Moments Angebot der Coco Collection. Ab dem 28. September können Reisende dann bis zum 31. Januar 2022 buchen und ihre verpassten Momente bei einem einzigartigen Aufenthalt im Coco Bodu Hithi oder Coco Palm auf den Malediven nachholen – inklusive 30 % Rabatt, kostenlosem Dinner, Fotoshooting und schwimmendem Frühstück. Weitere Erlebnisse, Tauchausflüge und Spa-Behandlungen stehen ebenfalls mit 10% Ermäßigung zur Verfügung. Eingelöst werden kann das gebuchte Angebot bis zum 31. Dezember 2022. Weitere Details