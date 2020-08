Gewinnen Sie HIER einen Gutschein für 2 Personen für drei traumhafte Übernachtungen im Comfort Doppelzimmer Deluxe inkl. Gourmet Premium Halbpension im La Maiena Meran Resort in Südtirol!

Als Mitglied der exklusiven Kooperation der „ Genießerhotels und -restaurants “ nehmen Kulinarik und Weinkultur einen besonderen Stellenwert ein. „La Fleur“ ist nicht nur der klingende Name des neuen, innovativen Gourmetrestaurants im La Maiena Meran Resort, sondern prägt auch das kulinarische Konzept von 3-Haubenkoch Andreas Schwienbacher mit.

Das La Maiena Meran Resort ist eine stilvolle Luxusoase für Verwöhnte. Ob für Faulenzer, Sauna-Fans oder Schwimmer, der großzügige „ Sensa Spa “ begeistert mit einer Vielzahl an Relax-, Fitness- und Badeattraktionen. Schwerelos im Pool schwimmen und das malerische Südtiroler Panorama genießen: Der neue Infinity Outdoor Pool (26 Meter!) und der großzügige Indoor Pool machen es möglich. Neu ist im „Sensa Spa“ zudem der Saunabereich mit Finnischer Eventsauna und dem größten Nackt-Pool Südtirols.

Im familiär geführten La Maiena Meran Resort wird auch an die Kleinsten gedacht: Bei wohligen 33 Grad wellnessen Babys im Warmwasserpool. Baden und Kuscheln heißt es in der Balloon Lounge für Eltern und Kinder. Neben Accessoires von Babyphone bis Malsets am Esstisch bis hin zum neuen Kinderspielplatz im Familiengarten samt Sandkiste, Rutsche und Schaukeln wird alles geboten. Babysitter-Dienst auf Abruf und gegen Gebühr kann bereits für die Kleinsten gebucht werden.