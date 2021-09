Der Herbst in Südtirol ist fürs Wandern gedacht. Vor allem Gäste der Dolce Vita Hotels kommen da auf ihre Kosten, denn die Hotelkette bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.

Das Around- Konzept Felicitas hoch 5 bietet Ihnen zudem die Möglichkeit des Hotelhoppings: so können in einem Urlaub alle Dolce Vita Hotels besucht werden, und Sie profitieren von den verschiedenen Wellness-, Kulinarik- und Kulturangeboten.

Feldhof Dolce Vita Resort – Törggele-Wanderung

Im Feldhof Dolce Vita Resort empfiehlt das Team den Urlaubern die Törggele- Wanderungen (Dauer: 1,5 Stunden, Strecke: 3 bis 4 Kilometer).Törggelen bezeichnet einen Südtiroler Brauch, bei dem im Spätherbst der neue Wein zusammen mit Südtiroler Speisen verkostet wird. Der Themenweg „Via Vinum Venostis“ führt entlang an Waalen, durch Weinberge, vorbei an malerischen Schlössern und endet am Himmelreichhof, wo die Urlauber einkehren und sich stärken können. Begleitet wird der Ausflug von Südtirolkenner Christoph Gufler, der die Wanderer mit spannenden Informationen rund ums Törggelen versorgt.

© Frieder Blickle ×

Dolce Vita Hotel Jagdhof – E-Bike Volltreffer im Doppelpack

Auch das Dolce Vita Hotel Jagdhof bietet einzigartige sportliche Eindrücke: die leichte E- Bike Tour (Dauer: 4 Stunden, Strecke: 20 Kilometer) „E- Bike Volltreffer im Doppelpack“ begeistert alle Bike- und Biathlonfans. Der Ausflug startet am Maxx Bike Eldorado Shop in Latsch, wo die Gäste abgeholt und zum Freizeitzentrum in Trattla gebracht werden. Von hier führt die Tour vorbei an Erdbeerplantagen und Gletscherbächen ins Biathlonzentrum in Martell, wo die Teilnehmer eine Einschulung ins Schießen bekommen.

© Hotel Jagdhof ×

Luxury Dolce Vita Resort Preidlhof – Tscharser Waalweg und Stabener Waal am Sonnenberg

Die Wandertour des Luxury Dolce Vita Resort Preidlhof (Dauer: 3 Stunden, Strecke: 7 Kilometer) ist eine einzigartige Entdeckungsreise der Region. Durch Obstgärten wandern die Urlauber vom Luxury Dolce Vita Resort Preidlhof hinauf zum Tscharser Waalweg, der bis zum Sonnenhof führt. Nach einer kurzen Jausenpause geht es weiter bergauf, um das Reinhold Messner Schloss Juval, sowie die einzigartige Flora und Fauna zu bestaunen. Der Rückweg führt zum Stabener Waal und auf dem Waalweg entlang Richtung Vinschgau und Tschars.

© Ferrari Carletto ×

Dolce Vita Alpiana Resort – Von Dorf Tirol zu den Muthöfen

Die empfohlene Wanderung des Dolce Vita Alpiana Resort „Von Dorf Tirol zu den Muthöfen“ (Dauer: 2 Stunden, Strecke: 4 Kilometer) ist an Panoramaausblick nicht zu übertreffen. Die Höfewanderung führt durch grüne Wiesenhänge und Gebüschlauben und bietet grandiose Aussichtspunkte, von denen man ins Meraner Eschtal blicken kann. Der jahrhundertealte Mautner Weg führt von Hof zu Hof, vorbei an zahlreichen gemütlichen Einkehrmöglichkeiten. Wer mag, kann auch ab Dorf Tirol die Seilbahn nehmen.

© Christina Knoll ×

Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort – Wanderung zur “Spitzigen Lun“

Die Wanderung „Spitzige Lun“ (Dauer: 4,5 Stunden, Strecke: 5,4 Kilometer), die vom Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort empfohlen wird, startet auf 1.600 Metern Höhe im Dorf Matsch. Von hier geht es über eine Forststraße bergauf zum Gipfel „Spitzige Lun“, der über der Baumgrenze auf beachtlichen 2.324 Kilometern liegt. Von hier oben bietet sich ein spektakulärer Ausblick auf den Haidersee, den Reschensee und den Ortler mit Königsspitze.

© Hotel Lindenhof ×

Die Dolce Vita Hotels

Die Dolce Vita Hotels sind familiengeführte vier- bzw. fünf Sterne Hotels in Südtirol, die für einen sorglosen und lockeren, aber dennoch luxuriösen Urlaub stehen. Jedes Hotel hat seinen eigenen Schwerpunkt, weshalb sowohl Familien und Pärchen als auch Sportbegeisterte auf ihre Kosten kommen. Die Dolce Vita Hotels Preidlhof, Feldhof, Lindenhof¸ Jagdhof und Alpiana befinden sich in Naturns, Latsch und Lana – alle im Umkreis von 30 Kilometern. Im Jahr 2021 feiert die Hotelkooperation Dolce Vita Hotels ihr 20-jähriges Jubiläum.

Weitere Informationen finden Sie hier!