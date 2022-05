Geheimtipp Bulgarien

Alles was wir am Balkan lieben: umwerfendes Essen, authentische Lebensfreude und unendliche Naturschätze. Dazu die Jahrtausende alte Geschichte, gemixt mit dem unbändigen Unternehmergeist der jungen Wilden. Willkommen in Bulgarien.

Sie sind riesig. Mit einem leicht süßlichen Nachgeschmack. Besser als alle anderen, die wir jemals probiert haben. Kein Wunder, dass sie die Black Sea Queen of Oysters genannt werden. Diese Austern sind nämlich tatsächlich Königinnen-Klasse. Die passende Weinbegleitung wird im Stridarium in der Altstadt von Varna an der Schwarzmeerküste natürlich ebenso serviert. Das junge Team macht den Abend hier, in der offiziellen Verkostungs-Location der einzigen bulgarischen Austernfarm, zu einem kulinarischen Gesamterlebnis. Balkan goes Hipster, Tradition und Geschichte verschmelzen mit den ehegeizigen Zukunftsvisionen der jungen Generation.

© Albena ×

Bulgarien im Wandel

Die Aufbruchsstimmung ist im ganzen Land spürbar. In der Hauptstadt Sofia schießen neben maroden Kommunisten-Bauten unzählige moderne Designer-Apartments aus dem Boden. Zwischen Fabrik-Ruinen eröffnen hippe Lokale, die IT-Branche im Land zählt ohnehin zu den besten in ganz Europa. Und auch an der oberen Schwarzmeerküste rund um die Hafenstadt Varna wird gerade ein neues Zeitalter eingeläutet. Genau jetzt ist also die beste Zeit, den eindrucksvollen Wandel in dem Land mit seiner goldenen Geschichte zu entdecken.

© Albena ×

Nachhaltiger Urlaub in Bulgarien

Vom Kommunisten-Feriendorf zum nachhaltigen Vorzeigeprojekt. Diese Transformation wurde vor einigen Jahren in Albena eingeleitet. Das 140 Hektar große Areal liegt etwa eine halbe Stunde nördlich von Varna am sechs Kilometer langen, privaten Sandstrand. Umgeben ist das Resort vom Naturschutzgebiet Baltata mit seinen riesigen Wäldern, Bächen und einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Aus dieser grünen Lunge strömt das ganze Jahr über Luft mit einem besonders hohen Sauerstoffgehalt nach Albena, die Temperaturen bleiben dadurch selbst im Hochsommer angenehm.

© Albena ×



Eröffnet wurde die Ferienanlage im Jahr 1969 mit ein paar Hotels und Lokalen. Heute findet man in Albena über 30 Hotelanlagen und Villen in allen Kategorien, zahlreiche Sportanlagen, eine Open Air Einkaufspromenade, einen Aqua Park, das größte Medical Spa Center auf der Balkan-Halbinsel sowie viele Bars und Restaurants. Eine eigene kleine Urlaubs-Stadt also.

© maritim.de ×

Anders als etwa an den wenig ruhmreichen Pauschalstränden vom Goldstrand und Sonnenstrand ist in Albena alles in einer Eigentümerhand, und die Aktiengesellschaft hat sich schon vor mehreren Jahren zur Nachhaltigkeit bekannt. „Wir wollen diesen Ort so autark und umweltfreundlich als möglich gestalten,“ erklärt Dimitar Stanev, Deputy Director Business Development.

Rund 70% der benötigen Energie erzeugt das Resort bereits selbst, mit einer hochmodernen Biogasanlage und Sonnenkollektoren. In der eigenen Bio-Landwirtschaft werden nicht nur Getreide, Obst, Wein und Gemüse angebaut. Albena züchtet auch seine eigenen Bio-Black Angus und Galloway-Rinder. Und im Ferienresort müssen private Autos weitgehend draußen bleiben, am Areal sind Elektro-Busse als Shuttles unterwegs.

Das authentische Bulgarien

Wer in Albena seine Urlaubs-Basis hat, der kann von hier aus das authentische Bulgarien erkunden. Sei es auf organisierten Ausflügen, oder - noch besser - mit dem eigenen Mietwagen. Damit genießt man die größte Flexibilität, die hier besonders wertvoll ist. Denn bei der individuellen Erkundung der Hafenstadt Varna kann man schon mal die Zeit übersehen. Als Startpunkt empfiehlt sich das Archäologische Museum mit dem großen Goldschatz aus dem fünften Jahrtausend vor Christus, der Einblick gibt in die ruhmreiche Vergangenheit Bulgariens. Der rund 6.500 Jahre alten Goldschmuck gilt als das älteste Gold der Welt und zeugt von einer uralten Kultur und vom Beginn der Zivilisation. Anschließend führt der Bummel durch die Fußgängerzone in der stimmungsvollen Altstadt von der Kathedrale bis hinunter zum riesigen Park am Meer. Und hier liegt auch der Austern-Verkostungsraum, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

© Albena ×

Nördlich von Albena wiederum, Richtung Rumänien, lassen sich an der Schwarzmeerküste noch viel mehr Schätze entdecken. Im Städtchen Balchik hat sich einst die rumänische Königin Maria einen prachtvollen botanischen Garten und ein kleines Schlösschen errichten lassen, das heute uns Besucher begeistert. Ein kleines Abenteuer erwartet uns dann zum Mittagessen: direkt am Meer zwischen den Steilklippen liegt die Muschelfarm Dalboka. Das überragende Essen müssen wir uns zwar über eine steile, nicht gerade perfekt ausgebaute Zufahrtsstraße erkämpfen - doch das macht das Plätzchen umso einzigartiger. Bei Schopska-Salat, knusprigen Zaza (Fischchen) und dem obligatorischen Rakija (Schnaps zum Salat) verfliegen auch hier die Stunden.

© Albena ×

Eigenes Thermalwasser im Resort

Wahnsinnig viel zu erleben gibt’s aber nicht nur in der Umgebung, sondern auch in Albena selbst. Als offizielles „European Sports Resorts“ verfügt man beispielsweise über sechs UEFA-zertifizierte Fußballplätze, 25 Tennisplätze, ein Grashockeystadion, eine Multifunktionshalle und vieles mehr. Wer´s lieber gemütlich angeht, der kann sich im Thermalwasser in den Pools entspannen, das aus den eigenen Quellen am Areal bezogen wird.

© Albena ×



Das neueste Highlight in Albena ist der Rooftop Pool samt Beach Bar im schicken 5* Hotel Amelia, das diesen Sommer eröffnet wird. Benannt ist das Luxus-Haus mit seinen 141 Zimmer nach Amelia Earhart – jener Frau, die 1932 als erste weibliche Pilotin im Alleinflug den Atlantik überquert hat. Nicht nur die die drei Restaurants und Bars im Hotel erinnern an die Pionierin der Luftfahrt, in der Lobby befindet sich sogar ein Flugsimulator.

Das nagelneue „Amelia“ grenzt direkt an das 5* Maritim Hotel Paradise Blue, dessen Swim-Up Suiten sogar über einen eigenen Pool verfügen. Das dritte Fünf-Sterne-Haus in unmittelbarere Strandnähe ist das Flamingo Grand Hotel & Spa. Die Ausblicke von den großen Balkonen in den oberen Etagen sind ein wahrer Genuss.

© Albena ×

Anreise:

Elf wöchentliche Flüge bringen österreichische Urlauber*innen im Sommer 2022 nach Varna, das nur dreißig Kilometer vom Feriendorf Albena liegt. www.checkfelix.com

Anfragen und Buchungen über Intervega Reisen in Wien.