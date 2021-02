Große Reiseabsicht und Reiselust der ÖsterreicherInnen

Die ÖsterreicherInnen wollen wieder verreisen. Corps Touristique und die FH Krems haben die Reiseabsichten und die Reiselust für 2021 evaluiert.

78% aller ÖsterreicherInnen ab 18 Jahren planen für 2021 eine private Reise. Eine private Auslandsreise erwägen fast 56% der ÖsterreicherInnen ab 18 Jahren. Die Top 5 Wunschreiseziele sind wie vor der Pandemie Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland und Spanien. Der Strand-/Badeaufenthalt ist weiterhin die am häufigsten geplante Reiseart bei den Auslandsurlauben. Individualreisen gewinnen stark an Bedeutung, während Pauschalreisen 2021 einen leichten Rückgang verzeichnen dürften. Der geplante Reisezeitpunkt verlangert sich sehr stark in Richtung Mitte und Ende des Jahres. Die stärksten Reisezeiten werden voraussichtlich August und September sein.

© viewingmalta

Die beliebtesten Verkehrsmittel und Unterkünfte

Der PKW bleibt weiterhin das am häufigsten genutzten Verkehrsmittel und gewinnt noch weiter an Bedeutung, während das Flugzeug – wohl in der Hoffnung auf einen guten Sommer – für Auslandsreisedestinationen stabil bleibt. Während 4-Sterne-Hotels weiterhin die beliebteste Unterkunftsart bleibt, gewinnen Ferienwohnungen/Appartements sowie Privatunterkünfte enorm an Bedeutung. Erholen und entspannen sowie dem Alltag entfliehen sind die wichtigsten Urlaubsmotive der ÖsterreicherInnen für ihren Urlaub im Jahr 2021.

Buchungsplattformen, Direktbuchung und Empfehlungen von Bekannten beliebt

Die Buchung über Buchungsplattformen sowie die Direktbuchung erfreuen sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter großer Beliebtheit, die persönliche Buchung dürfte krisenbedingt an Bedeutung verlieren. Für die Planung eines privaten Auslandsurlaubes vertrauen die österreichischen Reiseplaner weiterhin am stärksten auf Empfehlungen von Freunden, Familie und Bekannten.

© Dominikanische Republik Tourist Board

Reisebudget dürfte steigen

Das Reisebudget der Österreicher dürfte wohl leicht steigen: Der Mittelwert beim geplanten Reisebudget für alle 2021 beabsichtigten privaten Auslandsreisen pro Haushalt liegt bei EUR 3.429,-, der Medien bei EUR 3.000,-. Für den Haupturlaub wird pro Haushalt im Durchschnitt EUR 2.763,- ausgegeben.

Planungsunsicherheit

Generell ist eine große Unsicherheit in der Planung insbesondere hinsichtlich der geplanten Länder zu sehen. Es besteht ein hoher Informationsbedarf zu aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen der geplanten Urlaubsdestinationen. Das Ergreifen von verschiedenen Corona Maßnahmen wird vorausgesetzt (Maske tragen, Abstand halten, Hygienemaßnahmen, etc.). Reisende sind gleichzeitig auch bereit, sich strikt an Vorgaben des Reiselandes zu halten.

Storno- und Rücktrittsmöglichkeiten wichtig

Umfassende Storno- und Rücktrittsmöglichkeiten sind den ÖsterreicherInnen besonders wichtig bei der Urlaubsbuchung. Das Vorhandensein einer Impfung bzw. eines wirksamen Medikaments würde für viele am ehesten die Basis zur Rückkehr zum gewohnten Reiseverhalten bedeuten.