ReiseLust24 Geschenktipp

Entdecken Sie die Geschenkewelt der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Das neue Geschenkeportal der 50 Top-Ausflugsziele Niederösterreichs sorgt für Advents- und Weihnachtszauber: Von Eintrittsgutscheinen über Lama-Wanderungen bis zu Naturkosmetik: die digitale Geschenkewelt verspricht für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

Die Auswahl am neuen Geschenkeportal ist groß, wir haben einige der Highlights für Sie herausgesucht: von der Kunstmeile Krems etwa kann man limitierte Kunsteditionen online erwerben. Mit individuellen Geschenkeboxen der Whiskey Erlebniswelt in Roggenreith kommen Genussmenschen voll auf ihre Kosten. Ebenso bei den edlen Weinen und Likören vom Klosterladen im Stift Zwettl und Stift Klosterneuburg. Mit regionalen Köstlichkeiten zur Weihnachtszeit locken auch die KÄSEMACHERWELT sowie das Benediktinerstift Göttweig.

Wandern mit Alpakas

Wie wäre es mit Gutscheinen für eine geführte Winter-Wanderung durch den Nationalpark Donau-Auen? Oder ein Spaziergang mit Lamas und Alpakas im Naturpark Hohe Wand? Apropos Natur: die lässt es sich auf dem Rax-Plateau wunderbar genießen. Mit der Rax-Seilbahn geht es ab 24. Dezember wieder in weniger als acht Minuten aufwärts – die Tickets dafür sind ebenfalls online erhältlich. Besonders beliebt sind auch die Wertgutscheine für eine Fahrt mit den Niederösterreich Bahnen. Ebenfalls gut unter dem Christbaum machen sich MAMUZ Gutscheine für historische Handwerkskurse oder Bücher wie das „Schatzreich Asparn“. Und wer doch am liebsten vor Ort nach Geschenken sucht: Der Adventzauber in den Kittenberger Erlebnisgärten mit den illuminierten Schaugärten sowie dem Gartencenter hat seine Pforten wieder geöffnet.

50 Ausflugsziele mit Top-Qualität

Ausgestattet sind die insgesamt 50 Mitgliedsbetriebe mit einem Qualitätssiegel, das Sicherheit gibt. Über 70 Qualitätskriterien muss ein Ausflugsziel erfüllen, um das Prädikat „Top-Ausflugsziel“ zu erhalten. „Eben dieser Qualitätsanspruch, angefangen von der passenden Infrastruktur bis hin zu Sicherheits- und Hygienekonzepten, wird gerade in den kommenden Wochen und Monaten mutig nach außen getragen“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs.