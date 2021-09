Freizeittipp

Das LEGOLAND Deutschland Resort im bayerischen Günzburg verwandelt sich vom 2. bis 31. Oktober 2021 in eine schaurig-schöne Grusel-Welt für Familien.

Vier Wochen lang sorgt der Freizeitpark für aufregende Programmspecials und eine gespenstische Atmosphäre mit metergroßen Spinnennetzen, Geistern und dunklen Burggängen, die jeden Familienausflug besonders machen. Zwischen tausend Kürbissen und Vogelscheuchen schlängelt sich die Halloween-Straße vom Eingang übers MINILAND und IMAGINATION bis hin zum LAND DER RITTER

© Tobi Rauh ×

Hexenhaus-Spaß mit Süßem oder Saurem

Alle Halloween- und Hexen-Fans sollten Pimpinellas Hexenwelt auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Am neuen Häuschen der Zauberkünstlerin gibt’s nicht nur Süßes oder Saures, sondern Kinder dürfen selbst mal auf einem Hexenbesen reiten und sich dabei fotografieren lassen. Schatzjäger und Schatzjägerinnen aufgepasst! Jeden Tag warten fantastische LEGO Gewinne auf die Finder des orangefarbenen LEGO Geschenks, das in einem der zehn Themenbereiche des Parks versteckt ist.

Die Wochenenden sind nichts für schwache Nerven

Die Shows an den Wochenenden im LEGOLAND Deutschland Resort bringen ihre Zuseher*innen zum Schaudern: Meister-Erschrecker Tobi van Deisner möchte sein Publikum, egal ob klein oder groß, zum Staunen bringen. Dafür wendet er geheimnisvolle und spektakuläre Tricks an. Wer in eine besondere Welt, in der die Grenzen zwischen Technologie, Wissenschaft und Zauberkunst nahtlos verschwimmen, eintauchen möchte, ist bei Alexander Mabros „Der Wunderwerker“ genau richtig.

Extralange Öffnungszeiten an den Samstagen

Ein weiteres Special an den Wochenenden sind die Halloween Nights an allen fünf Samstagen im Oktober. Bis 20 Uhr können Besucher*innen eine Extraportion Grusel-Atmosphäre und zusätzlichen Halloween-Zauber erleben. Grusel-Stelzenläufer, Meister-Erschrecker und schaurige Gestalten tänzeln umher, Hexen holen die Walpurgisnacht nach und im MINILAND begeistern liebevoll illuminierte Halloween-Szenerien aus LEGO Steinen.

© Tobi Rauh ×

Grusel-Auszeit und ruhige Nächte

Nach einem langen Tag voller Gespenster, Hexen und gruseligen Shows kann man sich nachts im LEGOLAND Feriendorf, direkt neben dem Park, eine Auszeit nehmen. Dort finden alle LEGOLAND-Begeisterte in prächtigen Burgen und bunten Themenhäusern einen Platz zum Verschnaufen. Wer noch Energie hat, kann sich nach Parkschluss im Hochseilgarten, auf den Bowlingbahnen oder auf zahlreichen Spielplätzen auspowern.

Wer sich tagsüber mal kurz von dem Grusel erholen möchte, findet natürlich auch Bereiche im LEGOLAND Deutschland Resort ohne gespenstische Atmosphäre.

Saisonverlängerung bis Ende November

Und auch nach 30 Tagen Halloweenspaß ist noch lange nicht Schluss mit dem großartigen Familienspaß. Denn die LEGOLAND Saison geht in die Verlängerung bis Ende November. Nach dem Ende der bayrischen Herbstferien, also ab 11. November, können die Gäste immer von Donnerstag bis Sonntag ein spätherbstliches Ambiente zwischen farbenfrohen Fahrgeschäften von 10 bis 17 Uhr genießen.

© Tobi Rauh ×

Alle Events und Shows sind bereits im Eintrittspreis enthalten. Kein Ticketverkauf vor Ort - Tickets müssen vorab online gebucht werden: www.LEGOLAND.de.

Tipp: Kinder im Alter von 3-11 Jahren, die während der Halloween Weeks verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Gutschein über freien Eintritt in der Saison 2022. Der Gutschein kann vom 2. April 2022 – 31. Mai 2022 in Verbindung mit einem vollzahlenden Erwachsenen online eingelöst werden.