Herbstferien Ahoi!

Die Bezeichnung „das weite Land“ kommt nicht von ungefähr: Rund 19.200 Quadratkilometer beträgt die Fläche Niederösterreichs.

Und gerade was Ausflugsdestinationen angeht, hat das Bundesland einiges zu bieten! Auch die kleinsten unter den Ausflüglern kommen hier nicht zu kurz.

Kinderkunstfeste und funkelnde Edelsteine

© Kunstmeile Krems_Osaka ×

Bevor die Herbstferien offiziell am 27. Oktober starten, wird in Österreich der Nationalfeiertag gefeiert. Einen Spaß für die ganze Familie verspricht das Kürbisschnitzfest in den Kittenberger Erlebnisgärten. Am 26. Oktober begeben sich Gäste zwischen 11:00 und 16:00 Uhr auf die Suche nach dem passenden Exemplar. Im Anschluss daran wird beim Kürbisschnitzen der Kreativität freier Lauf gelassen. Das gilt übrigens auch für das Kinderkunstfest (26.10.) der Kunstmeile Krems. Das Programm startet um 10:00 Uhr und überzeugt mit Kunst-, Musik-, Theater- und Kinoschwerpunkt. Außerdem: Bei jedem Wetter ein Hit ist das Schürffeld und die Goldwaschanlage der Amethyst Welt Maissau. Die größte freigelegte Amethystader der Welt begeistert nicht nur die jüngsten Gäste. Im Mostviertel ist der Tierpark Haag ein lohnendes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Über 700 Tiere und 70 Arten werden in dem 1973 gegründeten Tierpark gehalten.

Schlösser und Gartenlandschaften

© Schloss Laxenburg_Wolfgang Mastny ×

Rund 15 Kilometer süd-östlich liegt das Benediktinerstift Seitenstetten. Das kulturelle und spirituelle Zentrum des Mostviertels lockt mit barocken Kunstschätzen und einem historischen Hofgarten. Heuer erstmals bis 19. November geöffnet, ist das Museum im Kaisertrakt des Stiftes Göttweig. Ein weiteres lohnendes Ziel ist der Schlosspark Laxenburg, einer der bedeutendsten Landschaftsgärten Österreichs. Zwischen Kanälen und über alte Brücken, an Wiesen und Denkmälern vorbei, führen Wege zum Grünen Lusthaus oder zur Franzensburg.

Einblicke in faszinierende Themenwelten bei Schlechtwetter

© MAMUZ Museum Mistelbach_Roman Jandl ×

Falls das Wetter eher Aktivitäten in Innenräumen forciert, gibt es für Familien in den Herbstferien auch was Museen und Ausstellungen betrifft einiges zu entdecken. Das MAMUZ Museum Mistelbach informiert aktuell über die faszinierende Kultur der Maya. Präsentiert werden 200 Originalexponate aus Guatemala. Sportlicher geht es im Museum Niederösterreich zur Sache. In fünf Kapiteln beleuchtet die Ausstellung „I wer' narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ die Geschichte außergewöhnliche Persönlichkeiten und Mannschaften.



Mehr Informationen zu den Ausflugszielen Niederösterreichs unter: www.top-ausflug.at

Tipp: Eine Vielzahl der TOP-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden.