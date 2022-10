Die ersten Gipfel sind schon angezuckert, die Nächte werden bereits richtig kalt, und die Vorfreude aufs Schnee-Vergnügen im Winter steigt. ReiseLust24.at präsentiert Ihnen drei Top-Skigebiete in Osttirol mit besonders familienfreundlichen Preisen.

Die drei renommierten Skigebiete St. Jakob im Defereggental, das Skizentrum Sillian Hochpustertal und das Großglockner Resort Kals-Matrei überzeugen nicht nur mit besonders kinderfreundlichen und wunderschönen Pisten, sondern auch mit familienfreundlichen Preisen. Kinder unter sechs Jahren carven kostenlos über die Hänge, Teens bis 18 Jahren zum halben Preis. Bei Mehrtages- oder Saisonkarten profitieren Familien mit mehreren Kindern ganz besonders: es zahlen immer nur zwei Erwachsene und die ersten beiden Kinder, jeder weitere Nachwuchs fährt gratis mit.

×

Ausblick auf den höchsten Gipfel Österreichs

Das Großglockner Resort Kals-Matrei ist mit seinen rund 45 Pistenkilometern das größte Wintersportgebiet Osttirols. Ein großzügiges Anfänger-Skigelände in Großdorf-Kals erleichtert die ersten Rutschversuche im Schnee und mithilfe der Skilehrer lernen die Einsteiger*innen die richtige Technik. Für die Pause zwischendurch sorgt die Adler Lounge mit ihrer Lässigkeit, kulinarischen Verwöhn-Momenten und einem einmaligen Blick auf sechzig Dreitausender. Zwischen Kals und Matrei erleben Urlauber*innen den Großglockner mit einer Höhe von 3.798 Metern auf der einen Seite, und den Großvenediger mit 3.674 Metern auf der anderen Seite.

Im Herzen von Sillian

Nur unweit der italienischen Staatsgrenze befindet sich das Skizentrum Sillian Hochpustertal. Hier genießen Familien die österreichische Schnee- und Pistenqualität, Osttirols Gastlichkeit und die italienische Lebenslust. Urlauber*innen erwartet am Thurntaler neben reichlich Sonnenschein abwechslungsreiche 22 Pistenkilometer für jede Könnerstufe, beschneite Talabfahrten und ein Traumpanorama auf die Dolomiten. Skizwerge ziehen ihre ersten Schwünge im Übungsgelände mit Seillift und Förderband. Auch Kinderkarussell, Wellenbahn und ein eigener Skikindergarten warten auf die ganz Kleinen. Für strahlende Kinderaugen sorgt das Maskottchen Bobo, wenn er den Nachwuchs besucht. Außerdem bietet hier der südlichste Snowpark Österreichs auf 2.200 Metern Seehöhe einen einladenden Freestyle-Park: Eine Wellenbahn, Steilkurven und Easy Kicker warten auf Adrenalin-Junkies.

Hoteltipp für Sillian

© Gert Perauer ×

Ski-In Ski-Out. Mit diesem Konzept beeindruckt die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian. Für die Gäste des ersten Familien-Wellness-Hotels geht es direkt vom Bett auf die Skipiste. Denn der Einstieg ins Skizentrums Sillian-Hochpustertal warten direkt vor der Hoteltüre. Nach einem action-geladenen Tag im Schnee finden Eltern und Nachwuchs gleichermaßen Entspannung im Wellness-Bereich: mit einem Kinderhallenbad, professioneller Kinderbetreuung sowie einem Teenie-Club ab 12 Jahren. Zudem warten ein Private-Spa und eine weitläufige Saunalandschaft. Für das kulinarische Wohl sorgt die Gourmet-Halbpension: bewusste und natürliche Küche, die für das nächste Abenteuer stärkt. Vom reichhaltigen Osttiroler-Spezialitäten-Frühstücksbuffet über die Sportlerjause bis hin zum 5-gängigen Abend-Genussmenü, Vital-Menüs oder Themenbuffets: Hier findet jeder Geschmack sein Schmankerl-Highlight.

Schneereichster Ort Osttirols

×

Wer sich den Traum vom ultimativen Wintererlebnis erfüllen möchte, kommt am Skigebiet St. Jakob im Defereggental nicht vorbei. Das Skizentrum überzeugt mit seiner Ruhe, der unberührten Natur und der Entfaltungsmöglichkeit für Familien. Auf 24 Pistenkilometern erleben Groß und Klein ihr individuelles Highlight. Während hier Freestyler ihre Tricks im Funpark perfektionieren, genießen Kinder das Übungsgelände bei der Talstation. Und all jene, die auf der Suche nach dem perfekten Powder sind, finden diesen ebenfalls in St. Jakob.