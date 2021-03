Sommer 2021 in Griechenland

Traumhafte Strände, Olivenhaine und viel Geschichte.

Sie gilt als die grünste Insel Griechenlands – Korfu. Hier findet man traumhafte Strände, Olivenhaine und viel Geschichte. Ein neues Highlight kommt heuer noch dazu: auf einer idyllischen Hügelkuppe, nur ein paar Kilometer entfernt von Korfu-Stadt, eröffnet das Angsana Corfu mit Blick auf das türkisfarbene Wasser der Bucht von Benitses und seinem Mix aus griechischer und asiatischer Gastfreundschaft.

© www.angsana.com

Neben dem Haupthaus mit seinen modernen Zimmern & Suiten unterschiedlicher Kategorien bieten die 37 luxuriösen Pool Villen, verteilt auf die umliegenden Hügel, ausreichend Platz und Privatsphäre. Umgeben von mediterranen Gärten und Olivenhainen gibt die gesamte Anlage rund um den zentralen Infinity-Pool – dem imposantesten der Insel – die Sicht auf das Ionische Meer, den hoteleigenen Privatstrand und die bergige Landschaft Korfus frei. Dass Korfus Natur und Kultur nicht nur schöne Kulisse sind, beweisen im Hotel angebotene Aktivitäten wie Olivenöl-Tastings, geführte Wandertouren oder Keramik- und Seifenworkshops.

Kulinarisch on top

Vier Restaurants – von typisch korfiotisch, über Sushi bis asiatische Fusion-Küche, darunter das Fine Dining Restaurant Botrini‘s kuratiert von dem in Korfu geborenen und aufgewachsenen Sterne-Koch Ettore Botrini – lassen kulinarisch keine Wünsche offen. Eine Hommage an die legendäre Vertigo Bar im Schwesterhotel in Bangkok ist die Dachterrassenbar mit gleichem Namen – eine von sechs Bars und Lounges – mit einmaliger Sicht auf das Meer und den endlosen Sternenhimmel über sich. Der beste Platz für einen Sundowner oder Mitternachtsdrink.

© MARKETING GREECE

East meets West

Das Spa ist das Aushängeschild eines jeden Angsana Resorts, so auch auf Korfu. Der Fokus liegt auf der Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe aus Früchten, Blumen und der Aromatherapie. Insgesamt elf Behandlungsräume, fünf Spa-Pavillons im Freien, eine Yoga Terrasse, ein 25 Meter langer beheizter Indoor-Pool sowie ein modernes Fitnessstudio warten auf die Gäste. Die Wurzeln der asiatischen Gruppe sind im Spa allgegenwärtig. Zeitgenössische westliche Techniken werden mit authentischer asiatischer Wellnesskunst kombiniert, hinzu kommt ein Funke traditionell griechische "philoxenia", was so viel wie "Großzügigkeit des Geistes und Freundlichkeit gegenüber Fremden" bedeutet.

© www.angsana.com



Auf den Spuren von Kaiserin Sisi

Die Nähe zum Achilleion-Palast, der einst Kaiserin Sisi von Österreich als Refugium diente, ist nur eines der zahlreichen Must Sees in der Umgebung. Per Schnellboot lassen sich die exotischen Inseln Paxos und Antipaxos mit ihren mystischen Meereshöhlen und malerischen Sandstränden schnell erreichen. Die unmittelbare Nähe zum charmanten Fischerort Benitses, die historischen Stätten und das reiche kulturelle Erbe der Insel und seiner Bewohner, machen das Angsana Corfu zum Ausgangspunkt für viele unvergessliche Erlebnisse.

Kinder-Königreich

Kinder spielen im Angsana Corfu alles andere als eine Nebenrolle. Neben einem Kids Pool und dem Wassersportzentrum mit vielen Funsport-Möglichkeiten lädt der Ranger’s Club zu altersgerechten Aktivitäten ein, die nicht nur Spaß bringen, sondern die Kinder auch spielerisch an die korfiotische Kultur und Natur heranführen. Die großzügigen Villen mit ein bis vier Schlafzimmern, einer Wohnfläche von bis zu 327 Quadratmetern und privatem Pool bieten das perfekte Feriendomizil für Familien jeder Größe.