Neuzugang in Wien: Direkt neben der Stadthalle gibt es jetzt ein neues B&B Hotel.

Mit dem B&B Hotel Wien-Stadthalle führt die Budgethotelkette nun insgesamt sieben Häuser in Österreich. Alle 135 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer bieten den gewohnt hohen Standard von B&B HOTELS: Kostenfreies WLAN und Sky-TV, eine regulierbare Klimaanlage und schallisolierte Fenster. Die behindertengerechten Zimmer verfügen zusätzlich über eine Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Reisende. Für einen guten Start in den Tag sorgt das tägliche Frühstücksbuffet. Das Hotel verfügt außerdem über das neue Barkonzept von B&B HOTELS. In der „EVERYONE’s“-Bar können es sich die Gäste bei frisch gezapftem Bier, kühlen Cocktails oder einem Glas B&B Wein und einer Pizza gemütlich machen. Die Zimmer im modernen B&B-Stil sind bereits ab 49 Euro pro Nacht buchbar. Gegen einen geringen Aufpreis sind auch Vierbeiner herzlich willkommen.

Ideale Lage in Wien

Das B&B Hotel Wien-Stadthalle befindet sich direkt neben Österreichs größtem Veranstaltungszentrum, der Wiener Stadthalle. Das prunkvolle Schloss Schönbrunn liegt nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt. Auch die Innenstadt ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Den Gästen stehen hoteleigene Stellplätze sowie eine Tiefgarage zur Verfügung. Auch mit dem Zug sind Reisende schnell im Hotel. Der Westbahnhof liegt nur einen kurzen Fußweg vom B&B Hotel Wien-Stadthalle entfernt.

Nähe zu Sehenswürdigkeiten

„Prunkvolle Sehenswürdigkeiten und der Wiener Prater locken jährlich zahlreiche Reisende in die Metropole. Wir sehen großes Potenzial für uns in Österreichs Hauptstadt, weshalb wir nun bereits das dritte B&B Hotel an diesem für uns wichtigen Standort eröffnen“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS. „Wir freuen uns, unseren Gästen mit dem B&B Hotel Wien-Stadthalle ein weiteres Hotelangebot mit gewohnt hohem Standard zu präsentieren und setzen unsere Expansion in Österreich wie geplant fort.“

Alle B&B Hotels sind mit einem umfassenden Hygienekonzept ausgestattet. Dies hat B&B HOTELS mit dem unabhängigen Labordienstleister SGS Analytics entwickelt. Durch den kontaktlosen Check-in und Check-out sowie kostenfreie Stornierungen am Anreisetag bis 19 Uhr ermöglicht B&B HOTELS ein rundum flexibles und sicheres Reiseerlebnis.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.hotelbb.com