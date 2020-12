Hotelgutscheine als Weihnachtsgeschenk

In diesem Jahr wünschen sich viele sehnlichst endlich wieder Urlaub machen zu können. Hotelgutscheine sind daher zu Weihnachten genau das richtige Geschenk.

Mit Gutscheinen von www.meinhotel.at für 1.500 Top-Hotels schenken Sie nicht nur Vorfreude sondern sichern noch dazu heimische Arbeitsplätze.

Gemütlich von Zuhause aus Geschenke besorgen

Gibt es ein Geschenk, das man ohne Menschenmassen und überfüllte Einkaufsstraßen besorgen kann? Laut Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), war das noch nie so einfach. Sie verweist auf das Gutschein-Feature von www.meinhotel.at/gutscheine: „Keine versteckten Kosten, nur der beste Preis und das direkt beim Hotel, besser geht nicht“, weiß Reitterer. Auf der Plattform sind mittlerweile mehr als 1.500 Top-Hotels aus ganz Österreich vertreten. Ein Chatbot, der auf die Eingaben in der Hoteldatenbank zurückgreift, unterstützt interessierter User bei der Suche. Gästen steht auch der Alexa Skill „Mein Hotel“ zur Verfügung und ermöglicht eine Hotelsuche per Spracheingabe.

Heimische Arbeitsplätze sichern

„Mit jedem Kauf unterstützt man direkt die heimische Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze. Kein Amazon, kein Booking, sondern der Bäcker von nebenan, der Tischler oder Elektriker im Ort und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel“, betont die ÖHV-Präsidentin. Hotels sind regionale Wirtschaftsmotoren, 80 % ihrer Investitionen tätigen die Häuser in einem Radius von 90 Kilometer. „Machen sie sich selbst, ihren Liebsten und Österreich eine Freude, schenken sie Hotelgutscheine direkt von ihrem Lieblingshotel.“