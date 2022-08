Mitten im Bregenzerwald besticht die Fuchsegg Eco Lodge mit ihrer zauberhaften Lage, umgeben von den Wiesen, Wäldern und Bergen des Naturraums Schetteregg.

Auf einem weitläufigen Areal von über 9.000 Quadratmetern fügt sie sich wie selbstverständlich in die Landschaft ein und bietet dem Können, der Kreativität und dem Feingefühl der Bregenzerwälder Handwerkskunst eine ideale Bühne.

Die Fuchsegg Eco Lodge

In insgesamt drei Gebäuden befinden sich 30 Wohneinheiten. Diese sind nachhaltig gebaut und schlicht in Anlehnung an die regional-typischen Vorsäßhütten gestaltet. Die gesamte Ausstattung mit heimischen Hölzern, Woll-Filz, Stein, einem Lehm-Kasein-Boden und Kork wurde mit einem Fokus auf Ökologie und Wohngesundheit ausgewählt.

© www.guenterstandl.de ×

Als Grundlage für das Farbkonzept im Inneren diente die Heidelbeere. Das kräftige Blau sowie die rötlichen Töne stellen einen passenden Kontrast zum Weißtannenholz dar. Dazu kombiniert wurde ein warmer Cognac-Ton, inspiriert von der Farbe des Steinpilzes.

Dieser ist, wie auch die Heidelbeeren, in den Wäldern rund um die Lodge zu finden. So schuf das Team rund um Gastgeberin Carmen Can eine harmonische Verbindung von innen und außen. Der nachhaltige Entwurf vom Architekturbüro Lutz + Ludescher wurde mit dem „best architects 22 award“ ausgezeichnet.

Entspannung wird Groß geschrieben

Der Entspannung ist ein ganz eigenes Haus gewidmet. Zwei Saunen, ein Dampfbad und ein Panorama-Ruheraum tun Körper und Seele gut. Ein besonderes Highlight ist der ganzjährig beheizte Außenpool. Das Gasthaus komplettiert als Herzstück das Gebäudeensemble. Es ist der Platz für gelebte „Gemeinsamzeit“ und für kulinarischen Genuss nach Fuchsegg Art. Kreativ, frisch gekocht, saisonal und inspiriert von der Heimat und anderswo.

© www.guenterstandl.de ×

Die Fuchsegg Eco Lodge verbindet so den Komfort und die Vorzüge eines Hotels mit der Nähe zur Natur einer Lodge. Es entsteht ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenkommen und bei gemeinsamen Aktivitäten Zeit miteinander verbringen.

Gewinn: Drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension (einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, außerhalb von Ferien und Feiertagen).

Angebot für Familien: https://www.fuchsegg.at/familien-sommerfrische-auf-waelder-art

www.fuchsegg.at