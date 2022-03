Neue Freiheit

Island hat alle COVID-19-Beschränkungen sowohl im Inland als auch an den Grenzen aufgehoben. Die Einreise für Touristen wird demnach wesentlich erleichtert, da sie keinen Nachweis mehr vorzeigen müssen.

Demnach wird kein Impf-, Test- oder Genesenen-Zertifikat mehr verlangt. Zudem gibt es keine Beschränkungen für Veranstaltungen sowie auch keine Quarantäneauflagen für COVID-19-Infizierte.

Empfehlung von Virologen

Gesundheitsminister Willum Þór Þórsson stützte sich bei seiner Entscheidung auf die Empfehlung des leitenden Epidemiologen: „Wir können uns wirklich über diesen Wendepunkt freuen, aber ich ermutige die Menschen dennoch vorsichtig zu sein, persönliche Maßnahmen zur Infektionsprävention zu ergreifen und nicht mit anderen in Kontakt zu kommen, wenn sie Symptome bemerken", so der Gesundheitsminister. Island hat sich während der gesamten Pandemie mit klaren Richtlinien an den Grenzen vorbildlich verhalten. Als eines der ersten Länder hatte Island kostenlose Tests an den Landesgrenzen eingeführt. Zudem ist das Land führend bei den Impfquoten: 81 Prozent der in Frage kommenden Bevölkerung sind nachweislich vollständig geimpft und Auffrischungsimpfungen sowie Impfungen für 5- bis 11 Jährige werden derzeit durchgeführt.

© Visit Iceland ×

Freude auf Besucher

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, Leiterin von Visit Iceland: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass es jetzt keine Beschränkungen mehr an den Grenzen oder innerhalb des Landes gibt. Die isländischen Behörden haben während der gesamten Pandemie mit Bedacht und auf Anraten von medizinischen Experten und Wissenschaftlern gehandelt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere überarbeiteten Protokolle ein vernünftiger Schritt in die richtige Richtung sind. Wir freuen uns darauf, Besucher zu empfangen und ihnen all die Wunder zu zeigen, die Island zu bieten hat.“

Mehr Informationen finden Sie hier: https://de.visiticeland.com/