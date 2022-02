Keine Impfung notwendig

Israel empfängt ab 1. März wieder alle Gäste, unabhängig davon ob sie gegen Covid-19 geimpft sind oder nicht. Nur noch zwei PCR-Tests sind erforderlich.

Nach den neuen Richtlinien dürfen Tourist*innen jeden Alters, sowohl geimpft als auch ungeimpft, nach Israel einreisen, sofern sie vor Anreise einen negativen PCR-Test vorlegen und nach Landung in Israel einen weiteren PCR-Test machen. Das bedeutet: Ab sofort können auch Familien mit ungeimpften Kindern wieder in Israel Urlaub machen. Premierminister Bennett erklärt dazu: „Im Moment ist die Situation in Israel gut. Dies ist das Ergebnis eines korrekten und dynamischen Managements; deshalb öffnen wir jetzt. Gleichzeitig werden wir die Situation weiterhin genau beobachten und im Falle einer neuen Variante wieder schnell handeln."

Ella Zack Solomon, Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros in Berlin, zeigt sich begeistert: „Das ist die Nachricht, auf die wir seit der ersten Welle der Pandemie vor zwei Jahren sehnsüchtig gewartet haben. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Besucherzahlen allmählich wieder auf die Zahlen vor der Pandemie erholen werden, wenn das Verbrauchervertrauen im Einklang mit der Lockerung der Beschränkungen wächst.“

Hinweise zu Einreise und Urlaub in Israel unter https://israelsafe.com