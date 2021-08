„JoKiWo“ steht in den Startlöchern

Die „JoKiWo“ Kinderwoche in St. Johann in Salzburg gilt als krönender Abschluss der Sommersaison 2021.

Mit „JoKiWo“ geht in St. Johann in Salzburg von 29. August bis 4. September 2021 die beliebte Kinderwoche des Landes über die Bühne. Die Vorbereitungen in der familienfreundlichen Tourismusregion „JO“ laufen auf Hochtouren. Ein Großteil der Aktivitäten findet im Freien statt – mitten in der Salzburger Natur- und Bergwelt. Konzipiert wurde die St. Johanner Kinderwoche für Urlaubsgäste und Einheimische. Als Leitfaden für einen sicheren Umgang miteinander in COVID-19-Zeiten dient die Plattform sichere Gastwirtschaft. Ein 3G-Nachweis ist verpflichtend.

Abschluss der Sommersaison 2021

Langsam aber doch neigt sich der Sommer dem Ende zu. Für einen krönenden Abschluss der Sommersaison 2021 in St. Johann in Salzburg sorgt „JoKiWo“. Eine Kinderwoche, die in ihrem Bestehen einzigartig ist, Qualität bietet und ein großes Abenteuer verspricht. „Noch nie waren gute Ideen und Konzepte in der Tourismusbranche so gefragt wie jetzt. Mit der Attraktivierung unserer Bergregion haben wir die perfekten Voraussetzungen für Familien geschaffen. Die Kinderwoche ‚JoKiWo‘ erfüllt mit einem großen Naturschwerpunkt die Sehnsüchte unserer Gäste optimal“, sagt Stefanie Jastrinsky, Geschäftsführerin vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg.

Was noch für die Region spricht: Die gute Infrastruktur von St. Johann in Salzburg bringt die großen und kleinen Urlaubsansprüche locker unter einen Hut. Um das perfekte Family-Hotel zu finden, folgt man einfach JOEY, dem Eichhörnchen. 16 Qualitätspartner stehen dabei zur Auswahl.

„JoKiWo“ als finales Sommer-Highlight

Das große Finale im Sommer 2021 in St. Johann in Salzburg rückt immer näher: Von 29. August bis 4. September 2021 findet mit „JoKiWo“ die wohl coolste Kinderwoche des Landes statt. Am Geisterberg geht es für die Kids & Teens zum neuen Drachi’s Klettersteig. Bei der geführten Tour geht es hoch hinaus, auf Sicherheit wird natürlicher großen Wert gelegt: über die gesamte Länge der 70 Meter hohen Kletterwand ist ein Stahlseil befestigt, das zur Sicherung mit Karabinern dient. Die Ausrüstung wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Kinderkonzertes „Schwanensee“. Während der Aufführung wird den Kindern auf spielerische Art und Weise der Zauber der klassischen Musik vermittelt. Ein Puppentheater im Stadtpark Pavillon sowie ein großer Kindertag im Stadtzentrum von St. Johann mit Hüpfburgen und Kinderschminken runden das Programm optimal ab.

