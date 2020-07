Traumhafte Chalets

„Wir wollen raus in die Natur, in die Berge. Am liebsten mit viel Privatsphäre und viel Gemütlichkeit. Ein bisschen Luxus darf gerne auch dabei sein. Und das Wichtigste: jede Menge Freiraum nur für uns.“ Eine Urlaubswunschliste, wie sie heuer wohl bei vielen Österreicherinnen und Österreichern aussehen könnte. Die passende Location dazu: Werfenweng im Salzburger Land, am Fuße des Tennengebirges, auf einer malerischen Hochebene auf rund 1.000 Metern Seehöhe gelegen. Dort, beinahe am Ende des Tales, schmiegen sich zwölf Chalets an einen sanft ansteigenden Hang. Silver Wolf Black Bear oder Little Beaver – so die klingenden Namen dieser Blockhütten. Und sie sind wahrlich einzigartig in den österreichischen Alpen. Denn sie sind designt im Stil jener Chalets, wie sie in den kanadischen Rocky Mountains zu finden sind. Sie vereinen rustikalen Luxus, Gemütlichkeit und Nachhaltigkeit.