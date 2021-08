Von moderner Hombase bis zum nachhaltigen Domizil

Im Fichtelgebirge finden Gäste mit Pensionen, Gast- und Ferienhäusern, Hütten, Campingplätzen, Bauernhöfen, Chalets und Wellness-Resorts für jeden Geldbeutel und Geschmack die passende Bleibe.

Dank der unmittelbaren Nähe zu zahlreichen Erlebnissen in der Mittelgebirgsregion kommen aktive Urlauber beim Wandern, Radeln oder Skifahren genauso auf ihre Kosten wie Wellnessfans in den hiesigen Thermen oder Kulturliebhaber bei verschiedenen Aufführungen und Museumsbesuchen.

Mit einem komplett recycelbaren Ferien-Domizil, vier modernen Apartments, einem typischen Fichtelgebirgshaus, Übernachtungsmöglichkeiten im hippen Café mit E-Bike Verleih und frisch renovierten Zimmern im Outdoor-Zentrum erwartet Sie im Fichtelgebirge ein großes Angebot an Unterkünften unterschiedlicher Kategorien.

Nachhaltiges Ferienholzhaus

Das Wohlgefühl frischer Fichtelgebirgsluft, Ruhe und Naturfeeling bietet Urlaubern das neugebaute Ferienhaus der Familie Scharf, das zum direkt gegenüberliegenden Café mit Pension Das Logierhaus im Gesundheitsort Bad Alexandersbad gehört. Für die Holzständerbauweise des komplett recycelbaren Domizils für bis zu vier Personen verwendete der gelernte Schreiner Joachim Scharf Fichten und Lärchen aus dem eigenen Waldbestand. In den beiden Schlafzimmern sorgt Zirbelholz bei den Gästen für eine beruhigende Wirkung, während Lehmwände das Raumklima regulieren. Die Fensterbänke, der Unterboden und der Ofen sowie der Fußboden im Eingangsbereich wurden aus regionalem, langlebigen Waldstein-Granit gefertigt. Und auch sonst ist in diesem modernen Ferienhaus die Natur allgegenwärtig, ob auf der holzbeplankten 25 Quadratmeter großen Terrasse oder im Wohnbereich: in jedem Zimmer haben Gäste den immergrünen Wald vor Augen und beobachten mit etwas Glück Rehe, Hasen und Bisons.

© Mike Keller ×



BLEIBE4

Wo bis vor wenigen Jahren noch ein gutsähnliches Anwesen mit Bauernhof samt Milchviehhaltung, Ackerbau und Forstwirtschaft stand, finden Urlauber heute mit der BLEIBE4 ein modernes Haus mit vier individuellen Wohnungen. Die Familie Rädel hat mit dem Umbau in der Umgebung des Bergmassives Kösseine ihre Vision verwirklicht und bietet Gästen nun für die Dauer ihres Aufenthaltes eine „Homebase“ der besonderen Art, von der aus sie zu unterschiedlichen Aktivitäten starten. Zurück bei den Rädels erwartet die Gäste in den topausgestatteten und gleichzeitig gemütlichen Apartments für jeweils bis zu vier Erwachsene modernste Technik wie Flat Screens inklusive Streaming-Diensten und kostenlosem WLAN. Die beiden Erdgeschoss-Wohnungen verfügen über eine geräumige Terrasse und die BLEIBEN im 1. Stock über große Balkone, jeweils mit individueller Grillmöglichkeit.

© BLEIBE 4 ×



Ferienhaus Nr.5

Das Ferienhaus Nr.5 in Fichtelberg ist ein fast 100 Jahre altes, typisches Fichtelgebirgshaus im neuen und zeitgemäßen Gewand: Klein gehalten mit steilen Dächern, damit der Schnee abrutscht und mit heimischen Materialien wie Granit und Holz aus der Region erbaut. Im Haus gibt es zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche sowie ein Wellnesszimmer mit Infrarot-Kabine, in dem die Gäste sich entspannen. Der Garten zur alleinigen Nutzung bietet auf 4.000 Quadratmetern neben Sitzmöglichkeiten, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Grill und Feuerschale sogar einen kleinen Bachlauf.



Hip, hipper, Fichtelrad

„Ausfahren – Einkehren“ lautet das Motto von Frank Süß` Fichtelrad in Weißenstadt. Aktivurlauber leihen sich hier E-Mountainbikes, buchen geführte Touren in die verwunschenen Wälder, zu den schönsten Aussichtspunkten und Gipfeln im Fichtelgebirge oder nehmen an E-Bike-Kursen teil. Darüber hinaus lockt das hippe Café nach der Ausfahrt mit Kaffeespezialitäten in Barrista-Qualität, selbst gebackenen Kuchen und Herzhaftem. Ab sofort gibt es für diejenigen, die länger als einen Tag bei Frank Süß verweilen möchten, eine Selbstversorger-Ferienwohnung für bis zu sechs Personen und ein Selbstversorger-Mehrbettzimmer für bis zu fünf Personen -– beides in außergewöhnlichem Design.

© Frank Süß ×



Ochsenkopf at its best: Bullheadhouse

Das Bullheadhouse in Fleckl am Ochsenkopf steht für gutes Essen, gemütliche Unterkünfte, Equipment-Verleih und -Service sowie ein weitreichendes Angebot an Kurs- und Aktivprogrammen. Auch das Outdoor-Zentrum hat die freie Zeit genutzt, um seiner Pension und dem Restaurant für Biker, Hiker und Wintersportler eine qualitative Aufwertung zu verpassen. So finden Outdoor-Begeisterte neben dem Biergarten nun eine neue Dachterrasse vor, auf der sie die gebotenen Köstlichkeiten genießen. Auch die 21 unterschiedlich großen, urig-sympathischen Zimmer für insgesamt bis zu 56 Personen wurden renoviert.



Fichtelgebirgsurlauber werden in den kommenden Jahren weitere Auswahlmöglichkeiten an Unterkünften erhalten, denn in Bischofsgrün ist sowohl der Bau eines Ferienparks als auch zweier 5-Sterne Chalets geplant.

Weitere Informationen gibt es hier!