× Kleine Glücklichmacher aus Peru

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Der Valentinstag steht an, und damit die Frage nach einer passenden Aufmerksamkeit für seinen Schatz. Es müssen nicht immer die roten Rosen vom Blumengeschäft ums Eck sein. Wir wäre es mit einem Geschenk vom anderen Ende der Welt - aus Peru!

So unterschiedlich wie Peru mit seinen drei Regionen – der Pazifik-Küste, den Anden und dem Regenwald - so vielseitig sind auch die handgemachten Glücklichmacher aus den verschiedenen Regionen des südamerikanischen Landes. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern unterstützen auch die Menschen vor Ort, und gleichzeitig sind sie eine großartige Inspiration für die Planung der nächsten großen Reise!

Schokolade aus dem peruanischen Regenwald

Anstelle der üblichen Schokolade aus dem Supermarktregal, gibt es herrliche Alternativen direkt aus dem peruanischen Regenwald: Schokolade aus Ur-Kakao, durch dessen Kauf ein kleiner Beitrag zum Schutz des Regenwaldes geleistet wird und den Bauern zu einer besseren Zukunft verhilft. Perú Puro, gegründet von zwei Tropenbiologen, setzt sich mit der Fair Trade Schokolade aus Peru für den Erhalt des Regenwaldes ein und unterstützt Familien vor Ort dabei, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Bei der Herstellung der Schokolade aus »Chuncho«, eine der ältesten Kakaosorten, die nur noch selten zu finden ist, achtet Perú Puro von der Pflanzung bis zur fertigen Schokolade auf Qualität, faire, direkte und ökologische Herkunft, sowie eine schonende Verarbeitung der Kakaobohnen. Das Ergebnis? Edelkakao, der von 40 Kleinbauernfamilien im Urubamba Tal, dem heiligen Tal der Inkas, ökologisch und fair produziert wird.

Die Gegend um das Urubamba Tal gehört zu den fruchtbarsten in ganz Peru. Schon vor hunderten von Jahren errichteten die Inkas ein landwirtschaftliches Zentrum entlang des Urubamba Flusses und bauten viele Nutzpflanzen an. Heute ist das heilige Tal der Inkas beliebt für die Trekking-Möglichkeiten sowie die zahlreichen Kulturstätten. Zu den bekanntesten zählen die ehemaligen Festungen Pisac und Ollantaytambo. Hier befindet sich neben dem Abfahrtsort nach Machupicchu eine fast vollständig erhaltene Inka- Festung. Nach dem Aufstieg auf die steilen Treppen entlohnt der Panoramablick.

Schmuck aus peruanischem 950er Silber

Für ein handgefertigtes Schmuckstück aus Peru lohnt sich ein Blick in den Shop von Amacosi. Das Schmucklabel wurde 2015 von Alicia Eisele, einer gebürtigen Peruanerin, gegründet mit dem Ziel, durch ihre Schmuckstücke auch anderen die vielseitige peruanische Kultur näherzubringen. Amacosi steht für Amazonas, Costa und Sierra - also Regenwald, Küste und Hochland, und soll die Schönheit, Natur und Faszination der drei landschaftlichen Regionen in Peru widerspiegeln. Das Besondere an den Schmuckstücken? Bei der Handanfertigung wird peruanisches 950er Silber verwendet sowie Naturmaterialien wie Natursteine aus den Anden, Meeresmuscheln aus dem Pazifik und Pflanzensamen aus dem Regenwald, sodass kein Schmuckstück dem anderen gleicht. So ist peruanischer Türkis zum Beispiel eine seltene Form des Chrysokoll-Edelsteins, ein seit Jahrhunderten heiliger Stein der südamerikanischen Inkas.

Farbenfrohe Ohrringe und dazu passende Kettenanhänger, die an die traditionellen Muster der Peruaner erinnern, gibt es auch bei Condor Pasa. Bei der Herstellung des auffälligen Schmucks werden vor allem peruanische Naturmaterialien wie der farbenfrohe Chrysokoll Stein, Spondylus – eine Klappmuschel - oder auch die perlmuttreiche Abalone-Muschel aus dem Pazifik zusammen mit 950er Silber verarbeitet. Wer sich an der peruanischen Pazifikküste selbst auf die Suche nach schönen Muscheln machen möchte, kann sich außerdem auf handverlesene Boutiquehotels, ideale Bedingungen zum Surfen und die vielleicht leckerste Ceviche der Welt freuen.

Mode aus den Anden

Wer noch eine individuelle Kleinigkeit sucht, wird zum Beispiel bei Globo fündig. Zusammen mit Partnern in Peru bietet der Fair Trade Online Shop kleine handgenähte Täschchen an, die mit je einem Buchstaben verziert sind. Die aufwendigen Stricktechniken verwenden die peruanischen Frauen auch für das Nähen ihrer landestypischen, traditionellen Kleidung. Je nach Lust und Laune kann zwischen vier verschiedenen Grundfarben und Muster-Varianten gewählt werden. Die farbenfrohen Muster versetzen mit ihrem Anblick mitten hinein in die peruanische Andenregion und lassen von Trekkingtouren inmitten schneebedeckter Mehrtausender, faszinierenden Inkastätten und und kolonialen Perlen träumen.

Zeitlose Mode gibt es bei dem Modelabel Verdonna, das Unikate in den Anden herstellt, die traditionelle Techniken mit zeitgenössischem, minimalistischem Design verbinden. Um faire Einkaufsbedingungen zu schaffen, kalkulieren die Partnerinnen in Peru ihre Preise selbst, sodass die Frauen vor Ort durch die Erträge ihrer Handwerkskunst selbstbestimmter leben können. Peruanische Mamachas, ältere Frauen in den Anden, verdienen mit Strick- und Webtechniken ihren Lebensunterhalt. Im Fokus der Muster steht dabei die Wolle der Alpakas. Für die Textilien wird ausschließlich Alpakawolle verwendet, ein wertvolles Garn, das unglaublich weich auf der Haut liegt und zudem atmungsaktiv und antiallergen ist. Kuschelige Pullover und klassische Accessoires aus Alpaka Wolle und aus nachhaltiger Produktion gibt es auch bei Etiqueta Blanca. Die Marke steht für faire und nachhaltige Alpaka-Mode und wurde sogar von der peruanischen Regierung mit dem Zertifikat „Marca Peru“ (peruanische Marke) ausgezeichnet.

Alpakas als Familienmitglied

Seit Jahrtausenden spielen Alpakas für die Menschen in Peru eine zentrale Rolle in der Andenkultur – das Leben mit ihnen gehört zur traditionellen Identität der Kleinbauern, die aus der Wolle der Tiere ihren Lebensunterhalt beziehen. Dabei werden die Tiere mit höchstem Respekt behandelt und haben quasi den Status eines Familienmitgliedes. Mittlerweile leben mehr als vier Millionen Alpakas in den Anden und begegnen Reisenden auf der ein oder anderen Wanderung in Höhen bis zu 4.500 Meter. Bei Mehrtagestouren wie dem Inkatrek oder der Wanderung zur Inkafestung Choquequirao werden die knuddeligen Tiere oft als Gepäckträger eingesetzt und versüßen mit ihrem Anblick so manchen anstrengenden Moment während der Tour.